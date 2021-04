Toma del barrio Lourdes: “Galli no tiene un problema, tiene muchos problemas: son cien familias”

Este jueves los vecinos y vecinas que llevan adelante la toma de terrenos en el barrio Lourdes realizaron una conferencia de prensa en la que brindaron algunos conceptos sobre sus demandas al Estado Municipal.

La conferencia de prensa coincidió con el relevamiento y censo que se acordó en la Mesa de Gestión que impulsó la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en el marco de la causa judicial que tramita luego de la denuncia penal realizada por el Intendente Ezequiel Galli.

La conferencia de prensa fue encabezada por los Delegados por Manzanas que fueron elegidos por los propios vecinos en el marco de la toma.

“Venimos a contarles que ya hace quince días que estamos acá, tomando las tierras”, comenzaron diciendo a lo que agregaron “lo que hicimos como vecinos es llevar una propuesta a la Municipalidad, a Fiscalía y al Concejo Deliberante, explicando la situación y buscando una solución a esto”.

A lo que agregaron “nosotros propusimos que se entregue el terreno, hacer un loteo, una nivelación, poner una cooperativa que era una bloquera para que nosotros mismos, entre vecinos podamos construirnos nuestras casas y no hemos recibido muchísimas respuestas”.

Los vecinos reprocharon la actitud de las autoridades municipales “recién después de quince días de estar acá, con lluvia, frío se acercó el municipio. Vino Diego Robbiani y Mariano Ciancio porque esto es el pulmón del barrio. Si esto es el pulmón del barrio para qué están los zanjones”.

Sobre los objetivos que persiguen recordaron el proyecto que presentaron para construir sus viviendas y ratificaron “no queremos que nos regalen los terrenos, sino que hagan una cuota fija, por mes, de 2 mil o 3 mil pesos”.

Sobre la toma describieron: “nosotros queremos que esto se arregle. Poder se puede. Si tienen voluntad se puede hacer. Hoy fueron censadas aproximadamente cien familias con situaciones terribles. Somos delegados de cada manzana y hemos hablado y conocido a nuestra gente. Hay tres familias desalojadas, tres mujeres con sus hijos que han venido ellas a hacer noche pero no tienen un techo para vivir. Pelean por sus derechos y no quieren que minoridad venga a sacarle los nenes, quieren un terreno para poder construir. Le han dado un subsidio de alquiler pero es una miseria, por seis meses y ni siquiera se puede pagar el total del alquiler. Hoy no les queda otra que estar acá. Hay dos familias que están por ser desalojadas”.

Queremos que nos escuchen. Estamos pidiendo estas tierras y no nos vamos a ir. No queremos subsidios o un plan de materiales. Que sepan que vamos a luchar hasta lo último y hacer lo que haya que hacer para poder ganar estas tierras.

Sobre el final fueron críticos con el Intendente Municipal Ezequiel Galli.

“Fuimos a pedir terrenos y quedan en que te llaman y nunca te llaman. Supuestamente para Galli el terreno no es habitable porque está con montañas y piedras. Pero ellos tienen herramientas, máquinas, retroexcavadoras, niveladoras. Ellos tienen las herramientas para ayudar a la gente y se lavan las manos. Galli no tiene un problema, tiene muchos problemas. Son cien familias. Queremos una solución. La gente tiene habrá, frío, los baños los trajeron después de dos semanas. Entre los vecinos hicimos una cooperativa y la gente empezó a ayudar”, dijeron.

En la misma línea se preguntaron “¿Dónde está la humanidad de Galli? Fuimos al Municipio y nos cerraron la puerta en la cara”.