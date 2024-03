Trabajadores de ANSES Olavarría en Asamblea por el despido de dos empleados

Cobertura Martín M. Rodríguez (Lu32)

Los trabajadores de la UDAI Olavarría de la ANSES realizaron Asambleas en la sede local del organismo en el marco de los despidos que se han producido en los últimos días. En Olavarría dos trabajadores fueron echados por decisión de las autoridades nacionales.

Pablo y Silvia, representantes de dos gremios en Olavarría, contaron en una entrevista a Radio Olavarría cuál es la situación del organismo.

En primera instancia, Pablo expresó que a los vecinos que concurren a la UDAI local les informan que a «nivel país hubo 1.300 despedidos y en Olavarría tuvimos dos compañeros despedidos. Dos compañeros que, quiero dejar en claro, venían a trabajar todos los días. Desde el primer momento eran ejemplo de personas y de trabajadores y el apoyo nuestro es hacia ello y contra el vaciamiento del organismo.»

Por otro lado, Silvia desde su representación gremial expresó que los dos trabajadores despedidos en Olavarría, «eran compañeros que venían a trabajar, que cumplían con sus funciones todos los días, las ocho horas, igual que cualquiera de nosotros.»

En el mismo sentido expresó que la protesta de este martes no es un paro sino que se trata de una Asamblea.

La trabajadora de la ANSES indicó, «es una medida que busca como objetivo que nos escuchen y que la gente sepa lo que está pasando. Hay un montón de organismos estatales que se están vaciando. No solamente tenemos los despidos de los compañeros, también tenemos un faltante importante de insumos. Al día de hoy hacemos vaquita entre todos para los artículos de limpieza. Hay contrataciones con el servicio de limpieza que vienen dilatadas. La realidad es que eso es lo que está pasando. No es sólo los despidos, que obviamente es lo que más nos afecta en el corazón, porque esto es así, porque son compañeros, porque son gente que tiene familia, con proyectos, como cualquier persona que tiene un trabajo y que diseña su vida de un modo que de un día para el otro le cambia. Creo que eso le afecta a cualquiera y la gente eso lo entiende. Porque bueno, somos seres humanos. No somos empleados públicos, ñoquis, que cobramos un sueldo y no venimos a trabajar. Acá todos los que estábamos, éramos 31, todos venimos a trabajar todos los días, las 8 horas.»

Este miércoles los trabajadores de ANSES UDAI Olavarría definirán de qué manera continúan con las medidas o acciones de protesta.