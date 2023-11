Un aguará guazú suelto en Olavarría: Temaiken fue informado y se haría cargo del animal

En la madrugada de este miércoles, apareció un aguará guazú en el Barrio Pro Casa V y el hallazgo generó sorpresa y asombro teniendo en cuenta que el animal – que pesa alrededor de 50 kilos – no es endémico de está zona de la provincia de Buenos Aires y además se trata de una especie en peligro de extición.

Julián Simon junto con el capataz del Bioparque La Máxima, Adalberto «Pelusa» Aquilano fueron los especialistas que asistieron al personal policial y de bomberos que se encontraba trabajando en la zona donde fue hallado el zorro. Según se logró determinar, personal de Control Urbano fue quien advirtió el animal y en un principio no pudieron identificar de qué se trataba. Fue así que se realizó un operativo para arrinconarlo y espera la llegada de los especialistas.

Julián Simón habló este miércoles con En Línea Noticias y lo hizo junto con el director del Bioparque, Federico Larroude.

Primero, Simon detalló como se enteraron del episodio y las primeras acciones que se realizaron: «hoy me llamaron antes de las 5 de la mañana con la novedad de que había un zorro, sin especificar especie ni nada que se encontraba dentro de una vivienda. Nos acercamos con el capataz y nos llamó la atención tanto despliegue por un zorro».

En el lugar había una dotación de bomberos y varios móviles de policía. «Pensaron que era un perro grande, pero a la noche todos los gatos son pardos», bromeó el joven.

En este sentido, Julián Simon explicó que ellos en un principio pensaron que era un clásico zorro de los que se pueden encontrar en Olavarría e incluso se llegó a pensar que podía tratarse de uno de más tamaño como el zorro colorado, aunque dijo: «Una vez identificado, subiéndonos al paredón para poder sedarlo, me encuentro de que no eran ninguna de las dos especies. Es un animal grande, muy grande, para comparar es como si fueran cuatro zorros el tamaño. Este animal debe estar pesando alrededor de 50 kilos».

Julián Simon detalló que luego de varias maniobras pudieron sedarlo y realizar el traslado al Bioparque.

Confirmó además que esta especie de zorros es nativa del litoral argentino y en el caso del animal rescatado es un «macho joven» por lo que ahora busca entender como fue que llegó a Olavarría dado que no es una especie endémica de la zona.

Julián Simón calificó a este animal «como potencialmente peligroso» y manifestó: «no es un animal que te va a ir a buscar para atacar, obviamente que se defiende como cualquier otro animal salvaje. Lo ideal en estos casos es no acercarse. Es potencialmente peligroso dado que tiene sus armas para poder defenderse».

Julián Simon explicó que no se puede determinar si el animal es salvaje o ha estado domesticado dado que durante las próximas horas estará bajo los efectos de al anestesia que se le aplicó para poder atraparlo, trasladarlo y preservarlo. El profesional explicó que una vez que se le terminen los efectos de la sedación, «vamos a notar la diferencia si es un animal completamente salvaje o si se acerca al hombre ahí vamos a ver si está improntado. Si ha estado domesticado lo que va a buscar es tratar de acercarse o si vos te acercas al ambiente donde está el animal no se asusta, no se arrincona. Entonces ahí te das cuenta que por ahí ha estado en contacto con el humano. Si trata de huir o trata de esconderse o si te acercas mucho y se siente acorralado e intenta morder ahí te das cuenta que es más silvestre que doméstico pero todavía no tenemos la salida total del plano de anestesia«

Julián Simon agregó: «otra cosa que no podemos determinarlo ahora porque es un animal que está sedado es el tema es la alimentación. Un animal en estado silvestre no lo vas a conformar con carne a veces tenes que darle una presa viva».

Por su parte, el director el Bioparque Municipal La Máxima, Federico Larroude brindó precisiones de las gestiones que se están realizando ahora para la preservación del animal.

En primera instancia, el doctor Federico Larroude confirmó que ya se iniciaron las gestiones con la Fundación Temaiken para continuar con el cuidado del animal dado que Temaiken cuenta «con un sistema de conservación y reinserción de este tipo de animales», dijo.

«Una vez que los informamos desde Temaiken se pusieron muy contentos», dijo Federico Larroude quien además explicó: «se pusieron muy contentos por dos cosas: primero porque está capturado y lo tenemos acá en buen estado de salud y lo pueden venir a buscar. Lo van a llevar y depende de si es salvaje o ha estado domesticado determinarán si lo podrán reinsertar. Si es salvaje es un animal que antiguamente era de está zona o sea de la provincia de Buenos Aires, más del norte de la provincia pero sí estaba en la provincia y se extinguió. Si apareció acá en lo que es la provincia de Buenos Aires no deja de ser para lo que es la conservación y la naturaleza una muy buena noticia entonces bueno, estaban preparando todo para venir a buscarlo. Le hacen un tipo de pruebas especiales para determinar si es salvaje o ha estado domesticado o semi-domesticado y si es así ellos hacen un procedimiento para poder llegar a liberarlo de nuevo en alguna zona silvestre donde es nativo».

Federico Larroude destacó el trabajo del personal de La Máxima: «el tema de la captura, el traslado y la liberación en el ambiente también es un procedimiento de riesgo para el veterinario, para los profesionales y los chicos del parque. Lo hicieron muy bien con mucha cautela y gracias a Dios está bien, está en un ambiente aislado para que no tenga contacto con otro tipo de animales por las dudas porque no podemos determinar todavía porque sigue con efectos de la sedación si es realmente salvaje o ha estado semi domesticado. Está separado en lo que es el economato que es un lugar privado donde no puede tener ingresos la gente».

Sobre los pasos a seguir con el zorro y las acciones que se llevarán adelante con Temaiken, Federico Larroude expresó que es probable que el equipo de esa Fundación llegue en horas de la tarde.