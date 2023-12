Un azuleño fue el diseñador del bastón de mando del presidente Javier Milei

Luis «Lucho» Martínez, de 37 años, es azuleño, Diseñador Gráfico y se desempeña como docente en la carrera de Fotografía en Bellas Artes, además de colaborar en una variedad importante de proyectos, entre lo que se destaca su trabajo en Netflix.

Martínez es quien diseñó el bastón presidencial que le fue entregado a Javier Milei este domingo a Javier Milei.

En una entrevista con el diario El Tiempo, «Lucho» quien contó cómo fue convocado y la alegría que siente por este logro. Destacó, además, que es importantísimo para su carrera.

«No tomé aun la dimensión de dónde fue a parar todo esto»

En principio dijo que «estaba haciendo mandados hace dos días y me llamó Martín que es un chico que trabaja en la agencia que es donde generalmente colaboro haciendo flyer de cine. Él diseñó el emblema del presidente electo cuando ganó las elecciones. Me dijo que estaban buscando un ilustrador, que si aceptaba me iba a escribir Santiago Oria (cineasta) y me fijé en Instagram, que certeramente me había escrito Santiago. Me dijo que forma parte del equipo de Milei y que necesitaba hacer una ilustración para el bastón presidencial».

Lucho expresó que «yo sinceramente no lo podía creer. Nos pusimos de acuerdo, llegué a mi casa y me puse a dibujar después de que me diga qué quería».

Consultado sobre si el presidente electo eligió el diseño, sostuvo que «la verdad que no sé, lo que puedo decir al ciencia cierta que la que estuvo detrás de todo ultimando detalles es su hermana, Karina Milei porque me reenviaban audios de ella».

Así que su hermana «monitoreaba los cambios que quería hacer y ese tipo de cosas hasta que le gustó como quedó. Terminé los perros a las 20 horas y después tuve que agregar las iniciales que van del otro lado del escudo. Durante ese transcurso estaban pasando en la tele todo el tema de cuál es el bastón porque había varios. La verdad es que pensé que iba a quedar en la nada».

No obstante señaló que «hoy mismo me enteré que había quedado el bastón con mi diseño cuando veo que Cristina Kirchner se rió porque él le mostró algo, yo estaba con mi viejo, pausé la imagen, busqué un zoom para verlo de cerca y reconocí las iniciales, así que estoy muy contento».

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp