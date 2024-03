Una ingeniera olavarriense preside la Mesa de Juventudes de Coninagro

Una Ingeniera Agrónoma oriunda de Olavarría es la nueva presidenta de la Mesa de Juventudes de Coninagro.

La nueva presidenta de la Mesa de Juventudes de Coninagro es Bárbara Errobidart quien viene de tener actividad en la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), también en el área de juventud.

Errobidart es graduada de la Facultad de Agronomía de Azul.

La entrevista a Barbara que publicó Coninagro.

Los primeros días de febrero arrancaron con intensas reuniones y capacitaciones que desembarcaron en el nombramiento de la nueva dirigente de los jóvenes cooperativistas.

¿Cómo estás Barbara, gracias por tu tiempo y contanos como comenzó esta nueva tarea para vos en un año con mucha política?

Comenzamos con las reuniones en febrero, donde transitamos el proceso de renovación de autoridades y posteriormente la distribución de cargos. En lo que fue la renovación de autoridades, la Mesa de Juventudes quedó conformada por 19 miembros, cada una de las federaciones tiene entre tres y cuatro representantes, dos titulares y dos suplentes. En lo que respecta a la distribución de cargos, tuvimos nuestra reunión en la cual quedó conformada la Mesa Directiva, donde, quedé como presidente, luego, Mario Payeska como vicepresidente, Fabio Zamora, secretario y Daniel Vega tesorero.

¿Cómo trabajan los espacios de crecimiento y conocimiento del equipo?

En esta ocasión, al igual que el año pasado, una vez que terminamos con la distribución de cargos, tuvimos un espacio de diálogo para conocernos más entre las federaciones, porque lo que sucede es que, si bien todos tenemos la misma línea cooperativista, formamos partes de regiones productivas muy diferentes entre sí. En ese espacio los integrantes tuvimos un momento para comentar sobre las federaciones de las que provenimos, a qué producción nos abocamos, en qué provincia estamos, como trabajan los jóvenes cooperativistas de ese lugar, entre otras cosas. Luego de ese intercambio estuvimos trabajando sobre la planificación de actividades para este 2024.

¿Cuáles te parecen los objetivos centrales para tu trabajo este año?

Entiendo que los objetivos los trabajamos entre todos, y a mí en particular me toca el gran desafío de liderar el grupo. Si bien yo estoy trabajando en la Mesa de Juventud desde hace ya tres años, primero como tesorera y después como secretaria, y también integré lo que es el Consejo Nacional de ACA Jóvenes, esto es un desafío importante porque representamos a más de 800 jóvenes cooperativistas que tienen realidades diferentes, viven en provincias diferentes, tienen dedicaciones diferentes, y sus edades son muy diversas. Es un grupo muy heterogéneo y tenemos que estar preparados para satisfacer sus necesidades y representar sus ideas. De todos modos, tengo la confianza que vamos a poder hacerlo ya que nos unen los mismos valores y eso es claro cuando nos reunimos a trabajar. Si bien aún no nos estamos conociendo, congeniamos muy bien desde el inicio. Como digo, es un gran desafío importante, pero que sé que lo podemos cumplir porque hemos formado un equipo muy fuerte, comprometido y con predisposición para alcanzar nuestros objetivos.

¿Qué resultados obtuvieron es esos espacios de planificación?

Uno de los ejes fundamentales siempre es la capacitación de los jóvenes en temáticas relacionadas al gremialismo, con el fin de prepararnos para ser protagonistas del agro argentino. Tenemos un gran apoyo de todo Coninagro, no solamente el Consejo de Administración, Elbio como presidente sino también de todo el equipo interno. Me parece que es un momento para aprovechar y crecer. Durante estos años he aprendido muchísimo y este 2024 queremos potenciarlo y empezar a participar de los lugares de toma de decisiones; llevando la voz de los jóvenes de las diferentes producciones a lo que es el Consejo de Administración y a las diferentes entidades en las cuales Coninagro representa a sus productores.

Es importante crecer, participar y liderar espacios ¿Cómo se ven en ese rol en este año muy complejo para todos?

Es importante la formación de la Mesa de Juventudes, otra de las ideas que tenemos es empezar a difundir e instalar temáticas políticas en los jóvenes que están en las federaciones. O sea, este último tiempo se ha visto que los jóvenes se han empezado a interiorizar un poco más en política. Toda la resonancia de las últimas elecciones ha hecho que los jóvenes vuelvan a hablar y participar en diversos temas. Así que bueno, me parece que uno de los roles que nos toca asumir es empezar a darle herramientas a todos los jóvenes que conforman las diferentes producciones de Coninagro para que poder formar nuestras opiniones.

¿Cómo crece el equipo de jóvenes y llegan a las Federaciones?

Como ya mencioné, algo que nos parece fundamental es la capacitación a los jóvenes de las diferentes federaciones. Es por eso que uno de los objetivos más importantes para nosotros es cubrir las necesidades de las juventudes y de las instituciones que componen la juventud de Coninagro, dándole herramientas técnicas, sociales y dirigenciales, para que los jóvenes nos capacitemos, logrando un plus de aprendizaje al que cada uno tiene en su vida cotidiana, y que la experiencia del paso por juventud sea mucho más enriquecedora y nos deje sume a la hora de desarrollarnos personalmente. Por otro lado, también queremos empezar a mostrar cómo es la realidad de los jóvenes, cómo es su día a día, su cotidianeidad, a la sociedad en general y, bueno, mostrar que somos muchos los jóvenes que elegimos de alguna u otra manera seguir defendiendo la producción y el cooperativismo, y que por eso nos asociamos en estos grupos juveniles. Así que la idea un poco es esa, mostrar qué somos la juventud de Coninagro y por quiénes está compuesta.