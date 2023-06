Una semana después del incendio: Las graves razones por las que no habilitan el edificio

El sábado 3 de junio se desató un vóraz incendio en un edificio céntrico de Olavarría ubicado en Moreno y Dorrego. Allí el siniestro evidenció graves falencias que ponen en duda la rápida habilitación para que vuelva a desarrollarse el emprendimiento inmobiliario en una propiedad que fue pensada como Apart Hotel y terminó como departamentos en alquiler, algunos subdivididos en dos o tres con paredes de durlock.

Tras el siniestro que el propietario Brian Yi lo señaló en declaraciones al programa Desayuno con Noticias como un «incendio intencional», apuntando al inquilino del departamento siniestrado, reclamó a la Municipalidad y a Coopelectric que al menos le permitan tener energía eléctrica para realizar las tareas de desmonte de los escombros del piso 11 y habilitar el servicio a los departamentos alquilados.

Un edificio sin medidores de gas y con una conexión clandestina

Tanto desde Defensa Civil como desde Coopelectric están demandando a Yi que realice tareas de adecuación en una serie de irregularidades que quedaron desnudados con el incendio.

En Línea Noticias, en principio, consultó a Coopelectric sobre los motivos por lo que la cooperativa no reconectaba el servicio y desde la empresa señalaron que, «el problema es en la instalación interna (que no es injerencia de Coopelectric). Por eso hasta tanto Defensa Civil considere que están las condiciones de seguridad dadas para no afectar a los vecinos, no estaremos autorizados a dar conexión.»

El día del incendio Guevara dialoga con Brian Yi

Fuentes allegadas al caso, incluso especialistas en seguridad y en siniestros de estas características indicaron a este medio que si el incendio del piso 11 hubiera ocurrido del piso tres para arriba, hoy estaríamos hablando de una tragedia de con daños a las personas sin precedentes en Olavarría.