Valicenti y la causa terrenos: «se cometió el mayor delito de la historia de Olavarría»

El Diputado Provincial y referente del Frente de Todos lo dijo en el marco de un encendido discurso con motivo de la despedida del año del espacio. Fue en Mariano Moreno y estuvieron representados todos los sectores del espacio.

El diputado provincial y máximo referente del Frente de Todos de Olavarría, César Valicenti fue el único orador del acto de despedida de año que el espacio político llevó adelante en el club Mariano Moreno.

Se trató de un acto del que tomaron parte todas las vertientes que confluyen en el FDT de Olavarría.

Valicenti, único orador, brindó una encendido discurso donde no ahorró criticas para el gobierno municipal que encabeza el intendente, Ezequiel Galli.

Dijo el Legislador, «no buscamos una confrontación con la fuerza política que hoy le toca gobernar el Municipio. No queremos confrontar, no nos queremos pelear con nadie, simplemente les queremos transmitir a ustedes que hacen falta cosas porque las vemos todos los días».

En el discurso enumeró, «Olavarría este año, si no fuese por el FDT, no tenía Feria del Libro, un hecho trascendental en la ciudad y que había sido historia e icono de la cultura en el centro de la provincia de Buenos Aires, Olavarría este año, si no fuese por el FDT, se quedaba con catorce casas prefabricadas de madera que terminaron siendo una estafa para toda la ciudad y la verdad que no le dieron respuesta a la gran demanda que hoy tiene la ciudad en términos habitacionales».

Más adelante, en el tramo con mayor dureza, habló de la causa terrenos. Sin titubear César Valicenti dijo, «si no hubiese sido por el Frente de Todos y una investigación en el Concejo Deliberante, la ciudad no se enteraba que se cometió quizás el mayor delito de la historia de Olavarría: se vendieron 100 terrenos privados, con escrituras truchas, con participación de funcionarios, profesionales, escribanos, abogados. Un expediente que todavía no tiene ningún imputado ni ningún llamado a declarar».

Fue allí donde lanzó duras criticas a los «señores que están en la justicia» y «laburan muy poco porque no le dan respuesta a la gente».

Antes el Diputado dijo, «tenemos una gran vocación de servicio para ayudar la ciudad, con el Frente de Todos hemos conformado un gran equipo. Es un orgullo para cada uno de los que amamos la política».

Del cierre de fin de año del Frente de Todos participaron una importante cantidad de representantes de las distintas instituciones afincadas en Olavarría.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp