Video: El cantante Claudio González libre tras el veredicto de No Culpable de un Jurado Popular

Durísima conferencia de prensa de la Madre de las víctimas en Animate. “Somos otras víctimas de la no justicia,» dijo la madre de las víctimas

El cantante Claudio González que libre tras un juicio por jurados que se desarrolló en los tribunales de Azul, donde 12 civiles lo encontraron No Culpable. Liliana Cuenca, titular de la asociación civil convocó a una conferencia de prensa donde estuvo presente la madre de las víctimas, Virginia Rigelman, ex pareja de González.

Liliana Cuenca: «La verdad que el tema de la justicia es una vergüenza.»

En el marco de la conferencia de prensa, Cuenca informó que González había sido «absuelto» tras haber sido acusado «de haber abusado a dos menores, en la cual estuvo detenido.»

Cuenca señaló que, «En el día de ayer comenzó el juicio, era un juicio por jurados, en la cual el juicio por jurado decidió absolver a Claudio González. Obviamente estamos en total disconformidad con lo que ha sucedido. El juicio por jurado no tendría que existir directamente, porque son doce personas en la cual toman conocimiento de la causa al mismo día, no tienen ninguna capacitación alguna, en la cual deciden si dejar libre a un abusador.»

La titular de Animate indicó que esta situación, «es muy dolorosa para nosotros tener que dar estas novedades. La abogada de la Asociación Civil Natasha Targiano tras mostrarse claramente en contra de los Juicios por Jurados, se dirigió a los 12 jurados que integraron el tribunal: «a las personas que hoy fueron jurados que esta noche se vayan a dormir sabiendo que dejaron un violador en la calle», dijo.

Virginia Rigelman, madre de las víctimas, ex pareja de González visiblemente dolida e indignada, quebrada emocionalmente cuestionó “por qué él puede elegir la modalidad de Juicios por Jurados. Si le dieron la preventiva, la Justicia creía que era culpable. Estaba todo, las pericias, los testimonios. Todo. Para que ese hd…… siga en la cárcel. El jurado es inexperto, no tiene la más pálida idea del tema que está tratando, mi hija me dijo que cuando declaraba uno de los jurados se dormía en su silla”.

“Es inhumano, es cruel, no tiene explicación, ni sentido”. Virginia Rigelman

La mujer señaló que, «el fiscal anoche nos dijo que estaba todo encaminado, nosotros decimos la verdad por lo que en los testimonios no había contradicciones, incluso desistió de algunos testigos porque consideraba que era innecesario contar el relato que coincidía al detalle una y otra vez. Con todo lo que hay. Cuántas personas más tienen que decir lo mismo”.

“¿Por qué tengo que estar pensando en vender la casa, irme de Olavarría? ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que sentir inseguras o indefensas?”

Señalaron que se sienten solas “solamente estuvo Liliana y la gente de Animate. Ni el fiscal levantó el teléfono para decirme el veredicto del jurado. Terminó y se fue a la casa”. Denunció agresiones de familiares de Claudio González fuera del juzgado e incluso dentro del edificio.

“Somos otras víctimas de la no justicia. Después de 3 años mi hija me volvió a decir que tiene miedo de salir a la calle. 17 años tiene, con todo por vivir, ir al parque, salir con sus amigos, juega al vóley. ¿Qué me espera ahora como mamá, que no quiere ni salir de casa?” cerró.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp