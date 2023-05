Video: El IOMA de Olavarría cuestionado por la madre de un niño con discapacidad severa

El crudo testimonio en Video de una madre que lucha por los derechos de su hijo.

Rosana Molinari es mamá de Santino Tolosa de 8 años, un niño que sufrió una parálisis cerebral por haber nacido prematuro extremo: “tiene una vida bastante complicada porque su patología no es que mejora sino que se va complicando,” reveló Rosana a los periodistas Jorge Scotton (En Línea Noticias) y Claudia Bilbao (Desayuno con Noticias).

La mujer contó que operaron a su hijo en el Hospital Garrahan el año pasado de “aductores” para que empiece a tener movilidad, la médica de Buenos Aires le prescribe un Bipedestador.

¿Qué es un bipedestador? El bipedestador o standing es una órtesis o equipamiento adaptado que se utiliza para conseguir la posición vertical del niño cuando el control motor es inadecuado; es decir, cuando el niño no es capaz de sostener y controlar su cuerpo de forma activa en contra de la gravedad y tiene edad para hacerlo.

Para ello presenta los papeles en enero en IOMA de Olavarría y en marzo la llaman para decirle que la planilla presentada “no correspondía”. La mujer señaló que: “después de tres meses y pico me entregan una planilla (la N°4) y me dicen que es otra la planilla que hay que presentar (en Lugar de la 1 la 4) Vuelvo a la Dra. de Santino después de esperar el turno y me dice que la planilla no corresponde porque “Santino no tiene nada amputado”.

“Vuelvo a IOMA al otro día y me dan la planilla N°3, regreso a la Dra. Chiodi y la planilla era para ponerle una prótesis a Santino. Que mandarían un auditor en terreno que es un médico de IOMA que venga a mi casa y compruebe cuál es la prótesis que Santino necesita. Santino no usa prótesis. Santino no tiene nada amputado,” relató angustiada.

Molinari contó que la cuidadora que tiene atendiendo a Santino, presentó los papeles en febrero y empezó a trabajar en marzo. Este martes le avisaron que iba a cobrar lo trabajado en marzo y abril en agosto, por lo que la mujer no puede seguir atendiendo al niño.

