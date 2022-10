Video: Marcha y pedido de justicia por la perra apuñalada en barrio Lujan

Desgarrador testimonio.

Con una marcha y pedido de justicia un grupo de vecinos, cerca de 100, se manifestaron frente al palacio San Martín, tras el brutal asesinato en la vía pública de Tormenta, una perra atacada por un hombre este viernes y Norma, la mujer que fue agredida cuando intentaba defender al animal.

Selva, su esposo y su hijo, quien fue testigo del ataque con una cuchilla a Tormenta, señalaron que la perra era un integrante más de la familia: “era una perra buena, tuvimos la desgracia que se nos escapó, salimos a buscarla y por segundos no la encontramos porque llego a la esquina de mi casa y me encuentro con toda esta barbaridad”.

“Queremos Justicia, que este tipo pague por lo que hizo y además no fue solamente Tormenta: hay más animales. Los vecinos denuncian, la veterinaria nos pidió que hagamos la denuncia, esta persona vive al lado y nadie hace nada, es el tercer perro que mata, al marido lo atacó con un fierro porque le dejaba el auto estacionado afuera de la casa. Es un loco, no sé qué hace suelto”, sentenció.

Norma, la mujer que fue agredida por intentar salvar a la perra, muy angustiada dijo que, “lo que tuve que vivir no se lo deseo a nadie, y quiero darle un mensaje a este señor: no estoy llorando por las trompadas o por las puñaladas que me tiró. Estoy llorando por lo que viví por la perra y por el nene de ellos que me pedía por favor que se lo salvara. No le tengo miedo. Aún tengo en la cabeza los gritos de la perra, de los llantos del hijo de ellos. Eso me hizo doblar. Quiero que lo pague, lo que yo viví. Hace cuatro días que no duermo, no me siento bien.»

