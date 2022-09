Video: Pancho Fuentes celebrará 20 años de canciones en el Teatro

Será un recital para celebrar los 20 años con la música: Celebrando el camino.

El músico olavarriense Jorge «Pancho» Fuentes se presentará el sábado 9 de septiembre en el Teatro municipal de Olavarría con un espectáculo denominado «Celebrando el Camino» que involucrara a músicos invitados que han transitado con el compositor e interprete durante los últimos 20 años.

La presentación se realizó en el Cuartel Central de Bomberos, en una conferencia de la que participaron el presidente de Bomberos Hugo Fayanas y el Jefe del Cuerpo Raul Ferreira.

Fuentes señaló que, «es un honor, es un privilegio, es una sorpresa más que me da la carrera, la música. He cosechado muchas amistades y este no deja de ser uno de esos momentos. Me encuentro entre héroes anónimos y esto para mi es un honor, un privilegio.»

El musico dijo que, «se abran estos portones para poder anunciar un espectáculo que no es uno más, que me llevo mucho tiempo pensar como llamar este espectáculo. Una mañana muy temprano, en la ruta, me sentí celebrando el camino y me pareció un buen título o metáfora para todo lo que he aprendido en las buenas y en las malas.»

«Tengo que reconocer a diario a mi familia, esto es imposible hacerlo solo. Este momento es la puerta para muchas cosas que vana a venir para todos.»

«Hoy por hoy la música es la llave que uno encontró hace mucho que es cantar. El espectáculo es un encuentro de amigos que han forjado mi camino, como Huella Pampa que ha sido una gran escuela para mi.»

