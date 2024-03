Villarruel bautizó a Milei como: «pobre Jamoncito»

La vicepresidenta Victoria Villarruel brindó su primera entrevista desde que asumió su cargo y rompió el silencio sobre su relación con Javier y Karina Milei, tras días de especulaciones que apuntaban a la existencia de un vínculo tenso entre el mandatario y su vice.

Además, se refirió a, la hermana del Presidente a quien tildó de tener “carácter”. En este sentido, la presidenta del Senado comentó: “Las dos somos bravas, pobre jamoncito”.

En medio de una entrevista con el periodista Joni Viale en TN, Villarruel hizo alusión a lo sucedido con Vilma Bedia, senadora de La Libertad Avanza, quien generó polémica tras haber contratado a diferentes miembros de su familia para trabajar junto a ella. Sobre esto, precisó: “Me parece genial que tengas tanta familia de confianza, pero vamos a dar el ejemplo. Podés conservar al que sea de mayor utilidad en tu labor legislativa”.

Y enfatizó: “El resto no tiene que estar trabajando en el Senado. No está bien. Vinimos a cambiar algo y nos tenemos que comportar en consonancia”.

“Con el Presidente hablamos con ella. Yo tengo que hablar hoy. El presidente lo hizo ayer. Entiendo que una persona de tu grupo familiar puede ser de tu grupo de confianza. Yo no tengo a nadie. Javier tiene a Karina, pero ella laburó a cuatro manos. Si yo hoy soy vice en parte también es gracias a ella. Las dos queremos a Javier. Las dos somos bravas, pobre jamoncito”, afirmó.

También se refirió a Cristina Fernández de Kirchner en distintas oportunidades. “Cristina Kirchner como pensionada gana más de 7 veces de lo que gana un senador, que gana menos de 2 millones. Que un jubilado gane lo que gane no me parece bien tampoco, no está bien nivelar para abajo. Subamos todo”, manifestó.

A su vez, se comparó con la ex presidenta por el comportamiento en el Senado. Y sentenció:“No quiero ser Cristina. En 2023 sesionaron cinco veces con toda la furia. Hay declaraciones escandalosas en boca de personajes, como la ex presidente. No puede ser que un gobierno que no tiene ni cuatro meses tenga estos rumores destituyentes. No sé quién le preguntó su opinión, ya tuvo muchos años para hablar. Debería llamarse a silencio, sobre todo en cuestiones destituyentes. Lo de Cristina me genera indignación”.

Además, la Vicepresidenta se refirió a la sesión en la que se trató el DNU en el Senado. “Estaba en juego la institucionalidad. Yo no puedo hacer lo que quiera, esto tiene que funcionar, se tienen que debatir las leyes. Yo soy un árbitro. El DNU ya tenía varios pedidos de muchos senadores para que se trataran. Puedo buscar el momento, pero no estar eternamente deteniéndolo”, indicó sobre su decisión de no continuar postergando el debate.

Y sobre este tema que generó controversias, indicó: “No creo que se caiga, pero se va a dirimir en Diputados. Tenemos un plan B y C. Lo ha dicho el Presidente. Acá hay impulso de tratar las leyes”.

Durante la entrevista, la vicepresidenta Victoria Villarruel también hizo mención a la posibilidad de que el servicio militar sea obligatorio. “Es un tema de morbo”, inició. Y prosiguió: “Creo que tiene que haber un servicio militar. Tiene que ser eficiente, con un presupuesto acorde para lo que estamos defendiendo. Argentina es la octava extensión territorial y tiene uno de los presupuestos más bajos. Les estamos pidiendo que defiendan el país, el espacio aéreo, marítimo. Es muy bajo el presupuesto. El servicio militar, para que se obligatorio, actualmente las condiciones no están dadas. Ganan mal. Un militar es un universitario que gana un sueldo sumamente bajo”.

Por otra parte, opinó sobre los dichos de José Luis Espert en los que promovió una “rebelión fiscal” tras el aumento de impuestos para la provincia de Buenos Aires, por instrucción del gobierno de Axel Kicillof. “Hay que pagar los impuestos”, subrayó la funcionaria.