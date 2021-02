Walter Abarca: “La política pública central es vacunar a los esenciales”

El diputado provincial por el Frente de Todos, Walter Abarca, fue consultado por la agenda del gobierno de cara a este 2021, y más concretamente en este inicio de año.

El legislador por la séptima sección electoral – en una entrevista publicada por ABC Saladillo – afirmó que toda la expectativa está puesta en el plan de vacunación, ya que de esa manera podrá ponerse el foco en la actividad productiva y la puesta en marcha de la economía.

“Argentina dio un paso importante en los convenios por las compras de vacunas, cuando el mundo empezaba a hablar de las vacunas”, analizó, además.

En principio, Abarca admitió: “Estamos con expectativas con el plan de vacunación. Para mí, hoy la principal política pública es tener la vacuna, en primer lugar, y vacunar a todos aquellos que son de riesgo y trabajadores esenciales para volver a la nueva normalidad, que no va a ser la normalidad que vivimos en 2019 y principios de 2020, pero sí que podamos ampliar algunos movimientos y que de alguna manera se pueda poner en marcha la economía.”

En ese sentido, ahondando en la cuestión económica, sumó: “La principal política pública es poder vacunar para poder poner en marcha la economía: si no, además de problemas de salud, vamos a tener serios problemas económicos. A principios de este año vamos a tener un cierto rebote económico que tal vez tenga que ver con haber tocado fondo, y que el país empiece a recuperarse lentamente. Pero la realidad es que no se le puede poner un freno de mano desde el Estado si se tiene que volver a cerrar la economía”.

“Argentina dio un paso importante en los convenios por las compras de vacunas, cuando el mundo empezaba a hablar de las vacunas. Hoy en Argentina vamos a tener alrededor de medio millón de personas vacunadas, cuando hay otros países de Latinoamérica que todavía no han puesto una sola vacuna. Lo que va a pasar en el 2021 es que va a haber una discusión y sobredemanda de vacunas, y de hecho ya hay países que han frenado el plan de vacunación y otros que comienzan a tener dificultades con el acceso a la vacuna. La gran demanda a nivel mundial va a ser las vacunas”, agregó el referente del peronismo.

Luego, el diputado fue consultado por la campaña de deslegitimación contra la Sputnik V: “Entiendo los miedos, es una situación que nos genera miedo a todos porque es un virus que desconocemos absolutamente, pero confío en los científicos. Todas las vacunas tienen procesos científicos, y cualquier vacuna va a ser mucho mejor que no tener nada puesto. Por eso apuesto a que podamos tener alguna vacuna, sea de la marca que sea, para vacunar fundamentalmente a las personas de riesgo. Las estadísticas son muy claras en esto: todo está indicando que no hay repercusión, que hasta ahora no ha habido dificultad con las vacunas, lo cual puede aparecer, pero hasta ahora el resultado es muy bueno”. Por último, cerró: “La principal política pública es vacunar a los esenciales para poder dinamizar la economía y empezar a crecer, crecer en un mundo que va a estar en situación similar a la nuestra o peor, pero Argentina tiene mucho para crecer porque tenemos agua, tierra, petróleo… Tenemos un país para desarrollar y crecer, pero estamos en el medio de una pandemia de la cual no sabemos cómo salir. Pareciera que estamos encontrando el rumbo, y ese rumbo es la vacuna, pero todavía estamos atravesando el camino”.