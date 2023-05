“Wesner es el candidato de un proyecto que fracasó”

El precandidato a Intendente por Principios y Valores, Alan Aguirre se expresó frente a la actual situación del país y el diagnóstico que hacen desde su espacio Justicialista: “debemos unirnos más que nunca, estamos sufriendo el día a día de una crisis que se va profundizando por la falta de rumbo, de gente idónea y con valores para gobernar correctamente. Lo explicamos desde la elección anterior, advirtiendo y diciendo la verdad a los compañeros: este gobierno NO ES PERONISTA ni hace políticas peronistas, sino todo lo contrario”.

Aguirre se refirió sobre los resultados de las elecciones desdobladas y su correlato local diciendo “En las Provincias los oficialismos han conservado sus territorios despegándose de lo nacional. En Olavarria es notoria también la estrategia comunicacional de no hacerse cargo, pero los vecinos sabemos que Wesner es el candidato local de este fracaso del FdT, de un proyecto que aumentó la pobreza, que no cumplió sus promesas, y el elegido por una agrupación que construyó poder imponiendo su relato utilizando al estado. Esa es la vieja política, su pensamiento y accionar no representan nada nuevo, por el contrario, continúan presionando y haciendo clamores por una vicepresidenta que no tiene proyecto, que anuncia que ya “dio todo” y renuncia a la derrota por segunda vez. En este contexto y con el posicionamiento que tienen, el debate dentro del FdT no tiene sentido si continúan apoyando este modelo de pobreza. Tenemos que estar todos de acuerdo en pensar la política como un medio para el bien común y no para tener privilegios, somos los que todavía creemos en que “la verdadera democracia es aquella donde el gobierno defiende un solo interés, el del pueblo”.

Con respecto a la presencia de referentes gremiales en la visita del Precandidato a Presidente Guillermo Moreno a nuestra ciudad aclaró: “fue un gran encuentro peronista donde se brindó una verdadera clase magistral de economía, presentando y explicando el Plan Económico realizado por Principios y Valores, un modelo de desarrollo donde los trabajadores son los más beneficiados, el único plan que se ha presentado hasta el momento para salir de esta crisis y pagarle al FMI sin el sacrificio del pueblo. Estuvieron presentes varios referentes gremiales y de agrupaciones, aunque no se expidieron en apoyo a una candidatura local. Fueron para conocer este proyecto de crecimiento, que incluye en sus listas a los representantes de los trabajadores. Es importante que todos se den esa oportunidad, verdaderamente Guillermo Moreno sabe lo que hay que hacer en este momento para poner a la Argentina en la senda del desarrollo”.

Con respecto a la posibilidad de encuentro con otros sectores explicó: “creo que dentro del movimiento estamos obligados a consensuar y ofrecerle a la ciudadanía una esperanza que es lo que estamos construyendo desde nuestro Partido, necesitamos un gobierno nacional a la altura de las circunstancias y una Olavarría pujante e inclusiva. Es fundamental el debate y los acuerdos dentro del peronismo y con amplitud hacia todos los sectores políticos que estén dispuestos a terminar con esta etapa oscura, por eso nuestro espacio convoca a todos aquellos que quieran construir y sumarse a un proyecto colectivo. Guillermo Moreno es un candidato con el conocimiento, la experiencia y el coraje para salir de este desastre y volver a darle a las familias argentinas el bienestar y el ascenso social que siempre supo dar el peronismo”.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp