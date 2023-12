Wesner: “Pedimos no circular por los parques ya que hay muchos árboles caídos y ramas sueltas”

El Comité Operativo de Emergencia encabezado por el intendente Maximiliano Wesner envío un nuevo parte para informar sobre el estado de situación en la ciudad donde el personal de la Municipalidad, Bomberos, Coopelectric, Defensa Civil y fuerzas de seguridad se encuentra trabajando en distintas zonas del Partido de Olavarría. En las próximas horas, el servicio meteorológico anuncia tormentas de alerta de nivel amarillo con intensas lluvias a partir de las 18hs y se solicita a la población seguir recomendaciones de Defensa Civil.

En ese sentido, desde el COE que funciona en el cuartel de Bomberos se informó el avance de la restitución del servicio de electricidad en diferentes zonas de la ciudad. En microcentro el servicio se encuentra funcionando en un 90% y en el resto de la planta urbana un 70% de los hogares. Al mismo tiempo, las bombas de agua volvieron a ponerse en funcionamiento y se restableció el servicio de red de agua potable en un 90%.

En relación a las tareas vinculadas con obra pública municipal, se continúa trabajando en la limpieza y retiro de escombros y restos de árboles que no permitan la libre circulación por las calles. Estos trabajos también se están ejecutando con una cuadrilla municipal en la localidad de Sierra Chica.

Desde Defensa Civil y Bomberos se llevaron adelante más de 150 servicios de comando donde participan de manera activa 80 personas y 15 unidades operativas. Se dividió la ciudad en 10 cuadrículas que fueron abordadas en dos niveles, uno de defensa civil que se realizó en conjunto con los bomberos y otra un abordaje socio comunitario en conjunto con los trabajadores municipales y voluntarios.

Por otro lado, personal de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad continúa con el relevamiento de las viviendas afectadas y tareas de asistencia directa a los vecinos y vecinas que sufrieron daños. “Desde muy temprano se establecieron cuadrillas para realizar un relevamiento en todos los barrios de la ciudad. Una vez relevado un equipo de la Secretaria de Infraestructura y de Desarrollo de la Comunidad, visitan los hogares para cubrir necesidades sociales acompañados Arquitectos para detallar los daños”, expresó el intendente Maximiliano Wesner.

Sobre el funcionamiento del transporte público, desde el COE informaron que se encuentra suspendido debido a la presencia de líneas del tendido eléctrico a baja altura, postes y árboles caídos en distintos puntos de la planta urbana, priozando la restitución del servicio eléctrico y evitar accidentes. Asimismo, la recolección de residuos se encuentra prestando servicio desde esta madrugada con refuerzo de personal y unidades de recolección para volver a la normalidad lo antes posible.

Cabe remarcar que para las próximas horas se espera un alerta de nivel amarillo entre las 18 y las 00hs con lluvias, fuerte actividad eléctrica y posible caída de granizo. Ante esta situación se solicita seguir las recomendaciones del Comité Operativo de Emergencia: evitar la circulación, no sacar los residuos, uso razonable de agua, no dejar objeto al aire libre sueltos. En esa línea Wesner solicitó: “Pedimos no circular por los parques públicos ya que hay muchos árboles caídos y ramas sueltas y no juntar la leña”.

Por último, se recuerdan los teléfonos y vías de contacto:

-Bomberos: 422222

-Monitoreo: 419016, 24 horas

-Desarrollo de la Comunidad: 15665710 (Solo WhatsApp)