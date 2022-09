Ya son más de 10 las empresas locales que se sumaron a GLEO

Se trata del programa de gestión de licencias de conducir para empresas

Desde la Dirección de Licencias de Conducir se elaboró un informe acerca de los primeros meses de la implementación de GLEO, el Programa de Gestión de Licencias de Conducir para Empresas de Olavarría. La propuesta, que ya cumplió un trimestre de gestión, permite a trabajadores locales acceder a clases profesionales que los habilitarán a conducir maquinaria especial de tipo industrial, vial o agrícola, y de esa manera desarrollar su actividad laboral dentro del marco legal dispuesto tanto por la Ley Nacional de Tránsito 24.449 como la Ley Provincial de Tránsito (13.927).

“El programa GLEO es un programa de gestión de licencia de conducir, que nace como una política pública desde la misma dirección de licencias”, expresó Leandro Lanceta, quien añadió que “el objetivo central es poder facilitar a las empresas locales la gestión de cualquier tipo de trámite vinculados a licencias de conducir, sobre todo a aquellos tramitantes que requieren de clases profesionales para poder desarrollar su labor en la industria local”.

La implementación es gracias al trabajo conjunto y mancomunado entre la Secretaría de Desarrollo Económico y las Direcciones tanto de Licencias de Conducir como la de Minería, junto a empresas locales, que son las que suman a la iniciativa y vinculan a trabajadores y trabajadoras con la propuesta.

El dato más relevante que surge del análisis de estos primeros meses de labor es la vinculación con 11 empresas, en su mayoría pertenecientes a la actividad minera y transporte de carga, aunque en el listado también aparecen firmas que se dedican servicios, mantenimiento e insumos tecnológicos.

Se detalló que de esas 11, siete ya culminaron con la carga de trámites y la aprobación de los mismos. Se explicó que la implementación del programa se da mediante el intercambio de información con las empresas requirientes, quienes deben facilitar el listado de trabajadores y trabajadoras solicitantes para no sólo llevar a cabo la carga de información, sino también coordinar turnos para diversas gestiones.

En ese sentido, las empresas que aún no culminaron con los trámites se debe a esta última cuestión. “Esto no significa que a futuro no podamos avanzar con ellas”, aclaró al respecto el titular de la Dirección de Licencias de Conducir. Asimismo, agregó que para llevar a cabo el trámite no se debe contar con deudas municipales.

“En relación a los tramites concluidos, podemos decir que desde que inicio el GLEO, hoy ya son cuarenta y uno (41) los tramites finalizados y aprobados en el marco del programa”, enfatizó Lanceta.

Por último, el funcionario municipal puso el acento en que la implementación de esta iniciativa se traduce en mayor seguridad vial y empresarial, en trabajadores y trabajadoras profesionales habilitados para la conducción, con su correlato directo en las normas de calidad y seguridad de la empresa y sus trabajadores. Y, a la par, una mayor optimización de los recursos económicos y humanos de la Dirección de Licencias. Las empresas locales interesadas en el Programa GLEO pueden solicitar información y pedir la vinculación contactándose a través del correo electrónico licenciasdeconductor@olavarria.gov.ar

