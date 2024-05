A las urgencias

La conformación de la CGT con sorpresas, mensajes y definiciones. La mirada en lo que viene: el paro nacional del jueves. La Mesa de Diálogo Social, vivienda que reapareció por doble vía y la seguridad rural.

La sorpresa sindicalista

El lunes venía cargado de sentimientos. “Estuvimos 35 años para ponernos de acuerdo, no nos vamos a tomar un rato más para que todos los compañeros firmen…” dijo el normalizador de la CGT nacional, Horacio Otero, en la histórica normalización de la CGT Regional Olavarría realizada el pasado lunes.



Emociones y sorpresas. Emociones porque, paradojas del destino, el secretario general del gremio de Camioneros, Jorge De Crecchio, falleció en Capital Federal. Tras algunas versiones de una posible suspensión, la importancia del acto para el sindicalismo de Olavarría hizo que todo continuara. No como si nada pasara: hubo dedicatorias, minuto de silencio (con llanto incluido de algunos dirigentes) y el plenario fue denominado “Jorge De Crecchio”.



Vayamos a las sorpresas y las novedades políticas. Algunos datan de al menos 15 días atrás del acto de normalización un acercamiento entre los sindicatos que venían trabajando desde hace al menos dos años y algunos gremios importantes de la ciudad que no encontraban puntos en común en materia de gestión unificada: estos son el CECO, AOMA, Luz y Fuerza y Seguridad Privada.



Esto viene atado a un segundo dato: la baja de José Stuppia de la nómina de un posible triunvirato en la conducción de la CGT. Hay dos versiones en torno al tema. La primera es que los recién llegados esperaban un “gesto” para que las diferencias sean menores y ese gesto fue el corrimiento del secretario general de Trabajadores Municipales de los primeros lugares de la conducción. La segunda versión daba cuenta de presiones, dicen, de la Provincia para que Stuppia se baje. Si no se bajaba Stuppia, no se normalizaba.



No se pudo confirmar ninguna de las dos versiones, nobleza obliga. Lo que sí quedó claro es que hubo al menos cinco menciones a la conducta de Stuppia de “dar un paso al costado por el bien de la unidad sindical en Olavarría”. Es decir, fue un elemento de la negociación entre partes. Ahora, para saber cuál prevaleció, se debe sortear los obstáculos de los consultados. Fueron al menos cinco y hubo tres versiones distintas.



Lo concreto es que la negociación fue bastante en silencio. Tanto, que a muchos les sorprendió la presencia de Guillermo Santellán (CECO), Bruno D’Amico (AOMA) e integrantes de Luz y Fuerza para firmar y acompañar la unidad. En un segundo plano, pero siempre en armonía con el resto, estaba claro que lo que se selló va más allá de un acuerdo de coyuntura.



“Nos unió el espanto…aunque espanto se queda corto, el horror de Milei” agregó un sindicalista que, ya con el hecho consumado, bromeaba. “Si volaba una mosca más el acuerdo se caía” agregó, ya entre risas.



Pero volvamos. En un acto -insistimos- muy emotivo, se materializó un trabajo que lleva tiempo. Reuniones, actos, marchas, y una normalización frustrada un año atrás. A los 40 gremios que venían sosteniendo, finalmente fueron 51 los sindicatos que firmaron dentro de una lista de unidad para integrar la CGT regional Olavarría.



El enviado Otero, con una estirpe 100% sindicalista, por un momento fue el telefonista de una serie de dirigentes de peso: “compañeros, silencio por favor…va a hablar, Pablo Moyano”. Salutaciones por el evento. Siguió todo en su cauce normal.



En el medio del acto: “Por favor, muchachos es importante, va a hablar, el gobernador Axel Kicillof”. Boom. Vía telefónica, el mandatario bonaerense valoró “el paso político porque estamos hablando de lo que es la columna vertebral del peronismo: el movimiento obrero”. Al cortar, se escuchó algunos “Vamos, Axel Presidente”.



“Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro…” habrá cantado para sí mismo Horacio Otero, quien después le dio lugar a que se dirijan a los presentes a Guillermo Moser, de Luz y Fuerza seguido de Abel Furlán, de UOM.



Después de los saludos, comenzó la normalización propiamente dicha: Domingo Soraiz presentó la lista “Compromiso, Lealtad y Organización” que minutos después sumó el nombre de José Ignacio Rucci, el histórico dirigente de la CGT, de la UOM que fue asesinado por -dice el mito a esta altura- una facción de Montoneros. ¿Quién propuso el nombre? José Salvador Stuppia.



Luego llegó la firma de los 51 representantes de la lista, de distintos sindicatos ratificando la unidad a la que se llegó. La particularidad es que el peronismo estuvo representado en su amplio abanico: los hubo más de derecha, de centro, de agrupaciones históricas como el PJ, y hasta alguno de La Cámpora.



Hubo solidaridad con compañeros del área estatal (si bien firmaron desde ATE, también hubo una mención a los trabajadores de Anses despedidos tras la firma de uno de los delegados del organismo, Pablo Rodríguez) además de la mención de la gran cantidad de despidos del sindicato de Gráficos y Periodistas.



Entre tanto vitoreo y acompañamiento, uno de los más aplaudidos fue Lucas Osellame, delegado local de Stigas, quien también tuvo visibilidad en el último tiempo por un conflicto con Camuzzi. Alguno, muy por debajo, resaltó “el potencial sindical” que tiene el joven gremialista.



Finalmente, llegó el momento de las firmas de las “cabezas” de lista, que si bien son dos delegados suman tres secretarios adjuntos para prácticamente conformar un cuerpo colegiado que dirigirá la CGT Olavarría por cuatro años.



Los adjuntos son José Stuppia (pasó de delegado regional a dicho cargo), Verónica Paz por Camioneros e Ignacio Giménez, de Uocra. Los dos delegados serán Ezequiel Collado (Soiva) de muchísima visibilidad en el último tiempo, y Carlos Manzur, de ATSA, un histórico dirigente sindical que también tuvo paso por el Concejo Deliberante de la mano del eseverrismo.



Hubo aplausos, menciones especiales (como el trabajo de Estela Peralta, por ejemplo, quien iba para adjunta y al final no) y no hubo ni caras ni abucheos ni nada que se le parezca.



Al final, obvio, la Marcha Peronista coronó la normalización. Muchísimos dirigentes se abrazaron con alegría y conformismo. Otros, desde la prudencia de saber que el camino es largo. Y que la gestión Milei está generando múltiples complicaciones en todos los rubros, representados o no.



¿Cómo sigue todo esto? Collado, en diálogo con los medios, blanqueó que la normalización “nos corrió la agenda y no pudimos acoplarnos al 100% a todas las medidas que efectivizó la CGT nacional” pero adelantó que adherirán y convocarán al paro nacional del próximo 9 de mayo en contra de las medidas tomadas por Javier Milei. Será la primera gran prueba de fuego tras la normalización de la central. En el medio quedó el 1º de mayo, sobre el que la recién nacida CGT oficial se pronunció con un comunicado.



En tanto, el paro llamado por CGT ya va tomando forma. La Asamblea de Necesidad y Urgencia anunció que se sumará al “paro activo contra la Ley Ómnibus y la reforma laboral”. Desde la mañana habrá feria y presentarán espectáculos en el Paseo Mendía. Anunciaron su intención de declarar una medida de fuerza cuando el Senado trate la Ley Bases, “hacemos un llamado a las CGT y CTA de Olavarría y las distintas organizaciones populares para promover esta movilización” instaron.

Otra Mesa

“Ante este contexto económico y social creemos necesario generar lazos solidarios, a través del trabajo en conjunto con todas las instituciones y dar respuestas para contener a las familias que están atravesando grandes dificultades”. Maximiliano Wesner estuvo en la reunión en la que se constituyó la Mesa de Diálogo Social. Se informó que unas 30 instituciones participaron: integrantes de clubes, sociedades de fomento, juntas vecinales y cáritas, entre ellas.



El secretario de Desarrollo de la Comunidad Cristian Delpiani y la subsecretaria de Desarrollo Social María José Maidana flanquearon al intendente en la cabecera del encuentro.



La reunión fue de formación y se sentaron las bases de trabajo. Se definieron reuniones mensuales y a realizarse en distintos puntos. No obstante, muestra al Ejecutivo con intenciones de mantenerse en contacto con las instituciones que están cara a cara con los vecinos y sus problemas.



El futuro que prevé el Ejecutivo es conflictivo. Y la intención de cómo atravesarlo quedó expresada en el acta de constitución: “transformar las relaciones conflictivas para evitar la crisis y la violencia y contribuir por lo tanto a la gobernabilidad democrática”.



Las variables que componen este escenario conflictivo ya las contamos con más detalles en las dos ediciones anteriores de Volver a las Fuentes: inflación, desempleo, caída del poder adquisitivo, caída de la actividad industrial y comercial, suba de tarifas de servicios, son algunas de ellas. El avance legislativo de la Ley Bases con su capítulo de modificaciones a la legislación laboral es una confirmación de la tendencia que ya se ve. Sumado a la confrontación entre Javier Milei y Axel Kicillof que también reafirma que los fondos para la provincia de Buenos Aires (y por lo tanto para los municipios) serán aún más escasos. Los sindicatos de empleados estatales bonaerenses dieron alguna señal de alerta en el último tiempo por los aumentos salariales a futuro, y esa alarma sonó más fuerte en los últimos días.



Se abre así una pantalla opaca que puede cubrir mucho del cielo de la gestión de Wesner. ¿Cuánto se puede oscurecer? Bueno, las variables nacionales siempre tienen mucho peso, pero hay un aspecto al que prestar atención: la obra pública, especialmente a lo que pueda impulsar la Provincia. Recordamos el anuncio que hizo el intendente sobre la construcción del colector cloacal norte y la intención de Kicillof, vía el ministerio de Katopodis, de asumir algunas obras que se habían comprometido o proyectado de la Nación. Tal vez ahí, Olavarría puedan sumar más movimiento de fondos para la economía local.



Un funcionario del Municipio también adelantó a este newsletter que “probablemente” la recaudación de tasas tenga una disminución a tono con lo que viene sucediendo a nivel nacional, provincial, y en decenas de distritos de todo el territorio bonaerense. “El promedio de otros Municipios ronda el 5% y sabemos que la gente está muy ajustada, lo vamos a empezar a sentir” admitieron. En estos días se conocerán cifras más certeras sobre esta situación.

Vivienda y todo el enredo TUVI

El martes fue el día elegido por la gestión municipal: por primera vez convocaron a los adjudicatarios de las 14 casas construidas mediante los sistemas wood y steel framing de TUVI. El tema viene complicadísimo, como ya sabemos. Los ejes de la reunión fueron tres: las fallas de la obra, las cuotas a pagar y la garantía.



No todos los adjudicatarios asistieron. Ya se habían producido contactos informales entre los propietarios y funcionarios municipales, y la gestión se había encargado de aclararlo en enero. Esta vez, algunos de los adjudicatarios recibieron la primera cuota para pagar. Hasta ahora parece que nadie había abonado.



Justamente, abordar el tema era una de las intenciones de Mercedes Landívar y Orfel Fariña, quienes recibieron a los invitados. En el diálogo, los adjudicatarios buscaron plantear su intención de que los valores se diferencien entre quienes casas con estructura de madera y con estructura de metal. Se señaló que era algo que se había pedido allá lejos cuando se firmaron los contratos con el Municipio: dado que no todas las casas iban a ser iguales, no podían firmar todos los adjudicatarios el mismo contrato.



De ahí se desprende el segundo tema: las garantías de obra. Una vez expuestas las quejas y el conflicto por la calidad de la obra, la anterior gestión municipal había manifestado que se iba a ampliar la garantía. Iba a haber una expedida por el Municipio y otra por la empresa constructora (la que asumió después de que se diera de baja el contrato con la primera empresa). Pero eso no quedó escrito. Para los primeros en recibir sus casas, en pocas semanas terminará la garantía.



Aquí entra el tercer problema que plantearon los vecinos: aseguran que las casas tienen muchos problemas de construcción, entre ellos, las filtraciones por lluvia tanto en techos como en aberturas. Ante las numerosas quejas por este tema, desde el Municipio se dispuso una intervención inmediata para solucionarlo. Después de la reunión estaba previsto que una empresa ya contratada por la Municipalidad visitara las casas para estudiar todos los trabajos que había que hacer.



Esto es muy resumidamente lo que pasó en una reunión que por momentos tuvo alguna tensión, pero que desde el Ejecutivo pudieron encausar y mostrar intención de escucha. En dos semanas va a haber otro encuentro en el que los adjudicatarios esperan escuchar la resolución municipal sobre los temas cuotas y garantía.



Lo que dicen quienes estuvieron en la reunión es que de lo dicho a lo escrito hay mucha distancia. Ahora el Municipio se ve en la obligación de salvar errores administrativos y legales que pueden traer muchos perjuicios para cualquiera de las partes. Y a todo esto, la vida misma: quienes accedieron a las casas, les hicieron cambios para acomodarlas a sus necesidades y estilo de vida. ¿Qué pasa con las garantías en esos casos? Es algo que también habrá que resolver.



El problema de fondo subsiste: el acceso a la vivienda sigue siendo una demanda de una gran parte de la población, con muchos matices de necesidades y posibilidades. Pero en casi todos los casos necesitan una ayuda en forma de decisión y gestión estatal. El año pasado se había abierto una oportunidad con 114 lotes que se iban a sortear. Hubo 2.000 anotados y … cri cri cri.



Es que después de registrarse en el Municipio, el siguiente paso quedaba a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Aquel gobierno nacional perdió las elecciones, el ministerio cambió de nombre, de autoridades, de prioridades y no hubo más avances para los anotados.



El jueves hubo una manifestación frente al Municipio. La Asamblea por Tierra y Vivienda buscó visibilizar sus exigencias de “sorteo inmediato” y de “soluciones a las problemáticas habitacionales de quienes están alquilando o en condiciones precarias de vivienda”.



En el Municipio recibieron sus planteos, pero respecto del programa Lote.ar, la llave la tiene la Nación. Hacia allá se orientaron las miradas.

A las localidades y más allá

La gestión municipal también mira a las localidades. Es algo que con más o con menos énfasis se busca dejar en claro, al menos desde la comunicación.



Pero esta semana hubo novedades concretas y una fue total sorpresa: Wesner convocó a elección de delegados para el 25 de agosto. Correspondía, es cierto: los mandatos duran dos años y los actuales se habían elegido en 2022.



La información fue escueta, pero precisa ya que lo que se difundió es el cronograma para los interesados. Junio va a ser el mes clave para que se presenten y en los primeros días de julio se van a poder anotar los candidatos.



De las primeras decisiones después de asumir en el sillón de Amparo Castro, estuvo la de dejar en el cargo a los delegados electos hace dos años. Prefigura una postura sobre el resultado de las elecciones que vienen. Veremos si en esta oportunidad la participación es más alta que en las dos elecciones anteriores que se hicieron. ¿Habrá estrategias específicas para convocar a los electores?



La segunda novedad de la semana podría impactar en las localidades indirectamente. Nos referimos a las pruebas de drones para vigilancia en el sector rural que hizo el Ministerio de Seguridad. Era algo que la Provincia había prometido en septiembre de 2023 y que ahora avanza para implementarse.

El jueves a la noche, cuando el frío se hacía protagonista en el aeródromo, estuvieron Wesner y el subsecretario de Seguridad para presenciar la demostración que se extendió por varias horas. Primero hubo una prueba en el propio aeródromo y los alrededores, y ya luego comenzó el patrullaje por la zona de Blanca Chica y Ruta 226.



El Intendente allí fue claro en el pedido: tras demostrar la efectividad en torno al trabajo del equipo policial, pidió que el sistema se descentralice y quede un equipo en Azul y otro en Olavarría, para ser coordinados por la comuna y la policía, en este caso el Comando de Patrullas Rural. Pidió que los trabajadores que tengan la experticia necesaria para que los vuelos se realicen de forma eficiente y exitosa sean trasladados a Olavarría y así trabajar en prevención tras el importante incremento de abigeatos en la zona, mucho más en esta época y en este contexto de crisis. El planteo del jefe comunal va en línea con lo que pretenden las voces representantes del sector rural local.



Tras el vuelo de prueba y las primeras recorridas, hubo resultados: según se logró saber, en uno de los vuelos detectaron a una camioneta por caminos rurales. Montaron el operativo y sorprendieron a un grupo de cazadores que llevaban media docena de galgos con intenciones explícitas de realizar caza en campos sin autorización. Fueron infraccionados.

Si bien este sistema mostró efectividad en tan sólo 48 horas, los productores se manifestaron, de mínima, inquietos por las sanciones que tienen los cazadores. Al ser una contravención, con tan sólo pagar una multa al Ministerio de Desarrollo Agrario provincial quedan libres de la responsabilidad. La intención es que se convierta en delito. Adelantaron, tras el diálogo con VaF, que hubo reuniones con la Jefatura Zonal y las fiscalías para endurecer las causas vinculadas a la caza furtiva y de esta forma sean penales. Podría haber novedades la semana próxima.



Hay otro aspecto más y también parte de una demanda de mejora en la seguridad que es doble: en las localidades, el personal de cada subcomisaría o destacamento tiene que hacer frente al patrullaje de las zonas urbanizadas y de las zonas rurales. Son sectores amplísimos a cubrir y con recursos escasos que dependen de la Jefatura Departamental. Si se logra la implementación de una aeronave para el patrullaje, podría también impactar positivamente en esas dependencias.



Y ya que hablamos de demandas del sector rural: el estado de los caminos hace tiempo que es motivo de queja. “Es un problema que no vemos las máquinas trabajando en la urgencia” dijo el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Aycaguer.



El Municipio había dado a conocer una serie de intervenciones de emergencia después de las lluvias más fuertes de marzo. Pero la licitación de los trabajos anuales se conoció hace pocas semanas y desde la UCR hicieron una presentación en el HCD donde marcaron algunos cuestionamientos relacionados a los costos calculados. “La optimización de los recursos que se destinan son fundamentales, por eso hicimos esta presentación. Encontramos inconsistencias en lo presupuestado en cada zona, que son casi los mismos montos, no siendo así en la cantidad de kilómetros” explicó el concejal y productor rural Sebastián Matrella.



En ese contexto esta semana se conoció una decisión municipal: hay nuevo director de Caminos Rurales y se llama Mariano Arrignon, quien ya se desempeñaba en el área. Hasta ahora permanecía en el cargo el funcionario que había trabajado en la gestión de Ezequiel Galli.

Cortitas

Sierra Chica quiere festejar su fundación. Con ese objetivo fueron al HCD para instaurar el 30 de mayo de 1855 como fecha de fundación de la localidad. Es una propuesta que impulsan la Escuela Secundaria N°17, las primarias 2, 13 y la 46 de Miñana, el CEC N°803, el CEF N°100, el jardín de infantes N°906 y el JIRIMM N°15 de Miñana. Se va a tratar en la próxima sesión. Y a fin de mes, tuki.



Martín Endere, en 25 de Mayo. El diputado provincial se reunió con el intendente Ramiro Egüen. El tema de la charla fue “incentivar la radicación de empresas en el Parque Industrial”.



La Lista Verde contra la “contribución por acciones” en la luz. El referente Luis Cavalli dijo que “encarece en un 42 % más el monto del consumo” y afirmó que “debe ya ser eliminado, porque además de ilegal e injusto, ya desaparecieron los falsos argumentos de la actual conducción que le dieron origen, que era la tarifa baja”.

Un extracto

