Ascienden a tres las vicimas por el incendio del geriatrico

La Municipalidad de Olavarría informó que en las últimas horas falleció Omar Antonio Beratz, quien se encontraba internado en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”. Beratz era residente del hogar de larga estadía ubicado en el barrio Isaura, donde se produjo el siniestro el pasado lunes.

Con este deceso, suman tres las víctimas fatales a raíz del hecho. El día del incendio se había confirmado el fallecimiento de dos mujeres residentes del lugar, identificadas como Delia García, de 96 años, y Estela María Tachella, de 83 años.

De acuerdo con el último reporte oficial, cuatro personas permanecen internadas en unidades de terapia intensiva. Tres de ellas se encuentran en el Hospital Municipal y la restante en la clínica María Auxiliadora.

Por otra parte, se detalló que hasta la fecha 37 personas ya han recibido el alta médica.