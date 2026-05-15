“No estamos recibiendo de Nación las vacunas en la cantidad y forma que correspondería”

La directora de Epidemiología e Inmunizaciones del Municipio de Olavarría, María del Carmen Weiss, se refirió a las demoras y complicaciones que atraviesa la Campaña de Vacunación Antigripal y aseguró que actualmente el distrito no cuenta con dosis destinadas a personas mayores de 65 años.

“Que la población comprenda que no depende de nosotros no tener las vacunas, es Nación la encargada, es un Programa Nacional”, expresó en declaraciones a medios locales.

Desde el área de Salud municipal recordaron que este año la campaña comenzó de manera anticipada con el objetivo de reforzar la prevención frente a la llegada de las bajas temperaturas. Sin embargo, los números actuales muestran una disminución en comparación con 2025.

“Nosotros, si bien tenemos una población de 120, 125 mil habitantes, la población asignada, con todos los grupos de riesgo, que tenemos que vacunar son alrededor de 18 mil personas. Este año, en nueve semanas de campaña, hicimos 10 mil vacunas, pero el año pasado en las mismas semanas teníamos aplicadas 13.700. Y donde notamos la mayor falencia es en personas mayores de 65 años y en personas con factores de riesgo de 9 a 64 años”, explicó Weiss.

La funcionaria señaló además que la compra de las vacunas depende del Gobierno nacional y detalló cómo funciona el sistema de distribución.

“Son campañas y vacunas que las compras las hace Nación. Después, la parte logística, que significa la distribución, es lo que se lleva a cabo desde cada provincia, de las regiones sanitarias y los municipios. Nosotros cuando retiramos la vacuna, por ejemplo, nos encargamos de la logística para que los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud o puestos de vacunación que tiene el Municipio tengan las vacunas y que las personas puedan vacunarse”, sostuvo.

En ese marco, agregó: “Lo que sucede es que no estamos recibiendo en la cantidad y en la forma que correspondería”.

Weiss también advirtió sobre las dificultades que genera la discontinuidad en la llegada de dosis. “Si no tenemos la cantidad no la podemos distribuir, pero aparte si tenemos discontinuidad eso genera que no tengamos stock y que la gente cuando concurra no se encuentre con la vacuna. Disminuye la accesibilidad de las vacunas, eso es lo que les queremos explicar a la comunidad”, indicó.

Por último, remarcó que desde el Municipio continuarán realizando pedidos para contar con mayor cantidad de vacunas. “Nosotros tratamos siempre de brindar lo mejor. Si no vacunamos no es porque no queremos, sino porque no contamos con los recursos. Vamos a seguir pidiendo y les pedimos que nos acompañen a seguir pidiendo”, concluyó.