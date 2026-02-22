Nuevo Video: Violencia en el torneo de PAPI fútbol de Loma Negra

Lectores de En Línea Noticias aportaron material audiovisual que muestra la magnitud de la agresión sufrida por un hombre durante el torneo de PAPI fútbol en la localidad de Loma Negra. El hecho ocurrió el jueves por la noche en el predio ubicado en avenida 25 de Mayo y Río Negro, durante la jornada de premiación.

En las imágenes captadas por los presentes se observa el inicio de la disputa en el campo de juego. La situación escaló cuando varios sujetos rodearon a la víctima, identificada como Lucas Gastón Bickart (46), quien terminó en el suelo donde continuó recibiendo golpes.

Uno de los videos muestra el momento preciso en que Bickart, ya caído, recibe una patada en el rostro que le provocó la pérdida del conocimiento. Minutos después, una unidad del servicio de emergencias médicas ingresó al predio para asistir al hombre y trasladarlo en camilla hacia el hospital.

La denuncia policial fue radicada en la Subcomisaría de Loma Negra bajo la carátula de «Lesiones leves», con intervención de la UFI N° 7 a cargo del Dr. Christian Urlezaga. En el documento judicial se menciona como imputado a Ricardo Paredes.

Por su parte, testigos que dialogaron con este medio señalaron que los agresores serían integrantes de la comisión del club Independiente y familiares de los mismos. La policía trabaja actualmente en el análisis de los videos para identificar de manera fehaciente al resto de los involucrados en el hecho.

Ver en Youtube