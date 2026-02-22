Volcó un camión en la RP N° 65

Fuente y foto: Diario La Mañana

Un camión volcó este domingo por la mañana en la Ruta Provincial 65, a la altura del kilómetro 244, en cercanías de la bajada a la localidad de Hale, en el Partido de Bolívar.

Según la información recabada, el aviso se recibió alrededor de las 7, cuando desde la central 101 se comisionó un móvil policial de Hale hacia el lugar por un accidente de tránsito. Además, trabajó una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios que se movilizó en la Unidad Nº 5.

El vehículo involucrado fue un camión marca Iveco, dominio CMY 602, conducido por Miguel Viola, de 39 años, domiciliado en la ciudad de Chivilcoy. Por causas que se deberán establecer, el transporte terminó volcado sobre uno de los laterales, a un costado de la calzada.

Como consecuencia del siniestro, el conductor sufrió un corte leve en una oreja y no fue necesario su traslado por lesiones de gravedad.

El camión transportaba carga de granos, parte de la cual quedó desparramada sobre la banquina. No obstante, el tránsito no fue interrumpido, ya que el rodado quedó fuera de la cinta asfáltica.

En el lugar trabajó personal policial del destacamento Hale. Tras las actuaciones correspondientes, la circulación se normalizó y no se registraron mayores complicaciones.