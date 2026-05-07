Un tornado destruyó una vivienda en un paraje de Las Flores y hay cuatro personas heridas

Un fuerte temporal registrado este miércoles en el partido de Las Flores provocó importantes destrozos en la zona rural de Paraje Harosteguy, donde un tornado destruyó por completo una vivienda y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.

El fenómeno se produjo durante la tarde y generó la inmediata activación de la sirena pública, lo que derivó en la intervención de Bomberos Voluntarios, ambulancias, personal del Comando de Prevención Rural (CPR) y otros servicios de emergencia.

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por colegas de Noticias Las Flores, el operativo se montó ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas entre los escombros de la vivienda afectada.

Finalmente, los rescatistas confirmaron que hubo cuatro personas heridas, quienes fueron trasladadas al hospital local. Hasta el momento no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones sufridas.

El intenso temporal afectó distintos sectores del distrito y generó preocupación por la violencia del fenómeno meteorológico registrado en la zona rural.

Según se indicó, continúan las tareas de asistencia y relevamiento en el lugar afectado.