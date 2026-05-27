Educación y producción: impulsan en Azul una tecnicatura vinculada a la minería

El Municipio de Azul realizó este martes una recorrida por la empresa Canteras Cerro Redondo S.A. junto a estudiantes y autoridades educativas, en una actividad orientada a fortalecer el vínculo entre el sector productivo y la formación técnica.

La visita se desarrolló en el predio de la firma dedicada a premoldeados de hormigón, donde los participantes pudieron conocer parte del proceso de producción y observar las tareas previas a una voladura en cantera.

La comitiva estuvo integrada por el intendente Nelson Sombra, funcionarios municipales, alumnos de la Escuela Técnica N° 1 de Azul en las orientaciones Química y Maestro Mayor de Obras, además de directivos educativos. Fueron recibidos por el gerente de la empresa, Nicolás Moni.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó el peso de la actividad minera en la región y adelantó que se trabaja en la creación de una Tecnicatura Superior en Minería.

“Azul es el segundo polo productivo de la provincia de Buenos Aires. Hay 14 canteras acá. Así que estamos trabajando para armar la Tecnicatura Superior en Minería”, sostuvo Sombra.

Además, remarcó la importancia de acercar a los estudiantes a experiencias concretas vinculadas con la producción local. “Me parece interesante que alumnos y alumnas de la Escuela Técnica N° 1 puedan asociar lo que estudian con las realidades productivas concretas de nuestro municipio”, expresó.

Por su parte, Moni señaló que la iniciativa permite que los jóvenes “puedan ver todo lo que se estudia en la teoría en la práctica”.

Desde el ámbito educativo, la vicedirectora de la Escuela Técnica N° 1, Alfonsina Rabazzano, explicó que la actividad apunta a fortalecer el perfil formativo que demandaría una futura carrera minera en la ciudad.

En tanto, el jefe de Producción municipal, Jorge Iazecovich, quien además es técnico en Minería, consideró que la posible apertura de la tecnicatura “sería muy importante para toda la región”, ya que permitiría que estudiantes puedan formarse y trabajar en el sector sin necesidad de emigrar.