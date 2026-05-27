Peajes en la Ruta 3: algunos intendentes se dividen entre el rechazo y el reclamo de obras urgentes

El avance del proceso de concesión sobre la Ruta Nacional 3 volvió a abrir una discusión histórica en el interior bonaerense: pagar peaje sin garantías de obras de fondo. Mientras algunos intendentes rechazan la medida impulsada por el Gobierno nacional, otros admiten que el sistema puede ser viable, aunque exigen que la inversión llegue de manera concreta a una de las rutas más cuestionadas de la provincia.

La polémica creció luego de que se conocieran detalles del esquema que contempla nuevas cabinas de peaje sobre el corredor que une Cañuelas con Bahía Blanca. El proyecto prevé tareas de mantenimiento, aunque no incluye la construcción de una autovía en sectores donde desde hace años se reclaman mejoras estructurales y mayor seguridad vial.

Uno de los pronunciamientos más duros fue el del intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, quien cuestionó la futura instalación de una cabina antes del cruce hacia Monte Hermoso y sostuvo que el esquema “no es bueno” para los vecinos de la región.

El jefe comunal planteó que miles de bahienses utilizan habitualmente ese corredor para viajar hacia la costa y consideró contradictorio que los usuarios deban financiar una concesión que, según advirtió, no contempla obras de magnitud ni soluciones definitivas para la seguridad vial.

La discusión no pasa solamente por el valor del peaje. En buena parte del interior bonaerense el debate se centra en qué tipo de ruta recibirán los usuarios después de empezar a pagar.

Desde Monte Hermoso, el intendente Hernán Arranz tomó una postura diferente. Respaldó la concesión nacional y aseguró que el deterioro actual de la Ruta 3 obliga a buscar alternativas para garantizar mantenimiento y obras.

Aun así, reconoció que “una sola vía ya no alcanza” para el tránsito que soporta diariamente el corredor, tanto por el movimiento turístico como por el transporte de cargas.

Una posición similar expresó el intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, quien evitó rechazar de plano la iniciativa aunque dejó una advertencia clara: “Si vamos a pagar, la ruta tiene que estar nueve o diez puntos”.

Azul y un reclamo histórico

La situación también genera fuerte preocupación en Azul, uno de los distritos atravesados por reclamos históricos vinculados al estado de la Ruta 3 y la cantidad de accidentes fatales registrados durante los últimos años.

Desde el Concejo Deliberante local impulsaron gestiones para intentar frenar la ubicación de futuras cabinas al considerar que podrían afectar económicamente a vecinos que utilizan diariamente la traza para trasladarse entre localidades del mismo partido.

A eso se sumó un proyecto presentado por la senadora provincial Inés Laurini, quien pidió modificar la ubicación prevista para los peajes sobre rutas nacionales del interior bonaerense.

La legisladora advirtió que, en muchos municipios, la ruta nacional funciona como única conexión entre localidades y sostuvo que la instalación de peajes podría profundizar el aislamiento y la fragmentación territorial.

Mientras avanza el proceso de concesión impulsado por Nación, la discusión en torno a la Ruta 3 parece haber dejado una certeza: en el interior bonaerense nadie discute la necesidad de obras, aunque sí crecen las diferencias sobre quién debe pagarlas y qué garantías existen de que finalmente se concreten.

Fuente: Agencia DIB.