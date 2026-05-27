Especialistas advirtieron sobre el crecimiento del consumo de vapeadores en adolescentes

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora el 31 de mayo, especialistas en salud respiratoria expresaron su preocupación por el crecimiento del consumo de cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado y bolsas de nicotina, especialmente entre adolescentes y jóvenes. Desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) advirtieron que la reciente regulación de estos dispositivos favorecerá el aumento del consumo juvenil y el desarrollo de nuevas adicciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa este año una campaña orientada a visibilizar las estrategias de la industria tabaquera para captar nuevos consumidores mediante productos que se presentan como modernos, tecnológicos o de menor riesgo. Aunque el consumo de cigarrillo tradicional mostró una disminución en distintos países durante los últimos años, crecieron las nuevas formas de consumo de nicotina, impulsadas por estrategias de marketing digital, sabores atractivos, diseños llamativos y una percepción errónea de inocuidad.

En Argentina, una encuesta realizada por FIC Argentina en jóvenes de entre 13 y 18 años reveló que el 38,7% probó alguna vez productos de tabaco o nicotina, mientras que el 19,4% declaró consumir actualmente alguno de estos productos y el 8,9% utiliza cigarrillos electrónicos. La edad de inicio del consumo se ubica entre los 12 y los 15 años. Desde la AAMR señalaron que estos dispositivos generan una falsa percepción de menor daño, pero producen adicción, afectan el desarrollo cerebral adolescente y exponen a sustancias potencialmente tóxicas para el sistema respiratorio y cardiovascular.

Por otra parte, la evidencia científica muestra que muchos usuarios no reemplazan el cigarrillo tradicional, sino que utilizan ambos en conjunto. Estudios internacionales identificaron que este consumo dual se asocia a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y metabólicas. Además, los especialistas alertan que estos productos funcionan como puerta de entrada al tabaquismo, ya que muchos jóvenes que se inician en el vapeo nunca antes habían fumado.

La reciente decisión del Ministerio de Salud de la Nación de derogar la prohibición y habilitar un régimen de registro y comercialización de cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado y bolsas de nicotina generó el rechazo de organizaciones científicas y de la sociedad civil. Ante esto, se presentó un documento intersociedades al Ministerio de Salud donde se considera que la medida representa un retroceso en las políticas de prevención y control del tabaquismo, especialmente en la protección de niños y adolescentes frente a la adicción a la nicotina, sin obtener respuestas hasta la fecha.

Las sociedades científicas solicitaron la suspensión de la Resolución N° 549/2026 y de la Disposición ANMAT N° 2543/2026, exigiendo un sistema de control estricto que prevenga la adicción en las nuevas generaciones. A su vez, recordaron que los productos de nicotina no son inocuos y remarcaron la importancia de fortalecer las políticas públicas de prevención, educación y cesación tabáquica.