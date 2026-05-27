Poder Judicial: La Plata será sede de la III Convención de Lenguaje Claro y Accesible

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Sergio Gabriel Torres, participó en la sede de la Real Academia Española de la apertura de las jornadas preparatorias de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, que se desarrollará en la ciudad de La Plata los días 1 y 2 de octubre de 2026.

En ese marco, Torres encabezó una presentación en la que repasó distintas iniciativas institucionales y programas de capacitación impulsados desde la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires vinculados al lenguaje claro y accesible.

Entre los puntos destacados, mencionó la reciente publicación de la “Guía de Buenas Prácticas para el empleo de un Lenguaje Claro y Accesible en el ámbito del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires”.

La Suprema Corte bonaerense, junto con la Real Academia Española y la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, son organizadores principales de la convención, que tendrá actividades en cinco sedes de la capital provincial, entre ellas la Casa de Justicia.

Durante las jornadas se abordarán distintos ejes temáticos relacionados con la comunicación y el acceso a la información. Entre ellos se encuentran el lenguaje jurídico y administrativo, la terminología y los recursos lingüísticos, la formación académica y profesional, la inteligencia artificial y la tecnología del lenguaje, además de la accesibilidad cognitiva y la lectura fácil.