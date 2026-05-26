Reclamo en la Casa de la Provincia por falta de pago de IOMA a acompañantes y cuidadoras

Imagenes Mauricio Latorre

Familiares y prestadores de salud se manifestaron este martes frente a la Casa de la Provincia en Olavarría para visibilizar el atraso en el pago de honorarios por parte de la obra social IOMA, una situación que pone en riesgo la continuidad de tratamientos y asistencias esenciales.

Rosana, madre de Santino Tolosa, un paciente con una patología compleja, detalló que la obra social abonó únicamente los meses de diciembre y enero. Desde entonces, se acumulan cuatro meses de incumplimiento en el pago de los haberes de la cuidadora de su hijo. Según explicó, realizaron gestiones ante la sucursal local de la obra social, gobernación y la sede central de IOMA en La Plata sin obtener respuestas. La falta de regularización mantiene bajo riesgo la continuidad del servicio de asistencia, dado que se estableció un plazo de cuatro días antes de que se discontinúe la atención ante la falta de cobro.

Por su parte, las trabajadoras del sector señalaron que los retrasos varían entre los dos, tres y hasta seis meses según el caso. Las prestadoras indicaron que el seguimiento de las facturas y de las órdenes de pago a través del sistema digital de IOMA se convirtió en una tarea diaria ante la incertidumbre sobre las fechas de liberación de los fondos. Asimismo, explicaron que la continuidad de las facturas en el sistema formal no garantiza certezas sobre los plazos de cobro efectivo, lo que complejiza la situación económica tanto de los profesionales como de las familias que dependen de estos servicios de salud.