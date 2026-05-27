La banda local La Roland presentó una canción para el mundial grabada en Olavarría

La banda local La Roland lanzó una canción dedicada al mundial, con una producción que busca representar a la ciudad de Olavarría. El material audiovisual ya se encuentra disponible en las plataformas digitales y en YouTube.

La producción musical se realizó en los estudios de Makan Record, mientras que el videoclip fue filmado el pasado sábado en el Complejo Deportivo Maradona, emplazado en el ex matadero municipal. La filmación contó con la participación de vecinos de los barrios cercanos y el estreno oficial en todas las plataformas se concretó este lunes 25 de mayo.

El proyecto, impulsado de manera íntegra por realizadores locales, apunta a difundir la propuesta artística y a sumar el apoyo de la comunidad olavarriense de cara a la cita mundialista.