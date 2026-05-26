Alerta violeta por niebla en Olavarría y la región: el fenómeno se extiende hasta el miércoles

​El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta violeta por la presencia de densos bancos de niebla que afectaron a Olavarría y la región durante la jornada de este martes, y confirmó que las condiciones meteorológicas adversas se extenderán hasta este miércoles. El fenómeno provoca una reducción significativa de la visibilidad, lo que demanda extremar los cuidados al circular.

​De acuerdo con el informe oficializado por el organismo climático, las condiciones de visibilidad reducida se mantendrán principalmente durante las primeras horas de los dos días. Aunque se prevé que la niebla comience a disiparse de manera paulatina hacia la tarde, el fenómeno volverá a intensificarse durante la madrugada y la mañana del miércoles.

​Para el resto de las próximas horas se espera una temperatura mínima de 4°C y una máxima que alcanzará los 15°C, con vientos leves provenientes del sector norte de entre 13 y 22 kilómetros por hora. No se registran probabilidades de precipitaciones para la región.

​Ante la continuidad de este panorama, las autoridades viales solicitaron a los conductores circular con máxima precaución en los accesos urbanos y las rutas de la zona. Se recomienda encender las luces bajas y antiniebla, evitar activar las balizas en movimiento, disminuir de forma paulatina la velocidad y mantener una distancia de frenado prudencial entre vehículos para prevenir hechos de tránsito.