“Adopción: mitos y realidades”: el juez Santiago Arrondo brindará una charla abierta en Coopelectric
En el marco del Ciclo de Charlas 2026 de Coopelectric, este jueves 28 de mayo se realizará en Olavarría la charla “Adopción: mitos y realidades”, una propuesta abierta a la comunidad que tendrá como principal expositor al titular del Juzgado de Familia Nº 2, Santiago Arrondo.
La actividad se desarrollará desde las 18:45 horas en el Salón Auditórium de Coopelectric, ubicado en Belgrano 2850, con entrada libre y gratuita.
La convocatoria cobra relevancia en un contexto marcado por la caída en la cantidad de familias interesadas en adoptar. Según estadísticas de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la República Argentina (DNRUA), en los últimos años se registró una disminución superior al 60 % en las postulaciones.
En ese marco, la charla buscará abordar distintos aspectos vinculados al proceso de adopción, derribando prejuicios y aportando información sobre las instancias legales y sociales que atraviesan niños, niñas y adolescentes hasta llegar al estado de adoptabilidad.
Durante el encuentro, Arrondo planteará como eje el interrogante acerca de si la adopción constituye realmente un proceso burocrático. A partir de allí, desarrollará cuestiones relacionadas con los requisitos legales, el funcionamiento del sistema y también brindará detalles sobre la prueba piloto de Cuidadores Familiares que se lleva adelante en Olavarría.
Trayectoria y formación del magistrado
Santiago Guillermo Arrondo es abogado egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata y cuenta con una extensa trayectoria dentro del Poder Judicial bonaerense.
Tras ejercer de manera liberal entre 2003 y 2009, se desempeñó en distintos cargos judiciales en Olavarría, Bolívar y Azul, pasando por funciones administrativas, auxiliares letradas y secretarías judiciales en fueros de Familia, Paz y Civil y Comercial.
Desde el año 2020 ocupa el cargo de Juez de Familia en Olavarría.
Además de su recorrido profesional, posee formación académica especializada: es diplomado en Derecho Procesal por la Universidad Notarial Argentina y actualmente cursa una Maestría en Derechos Humanos con orientación en Derecho de Familia en la Universidad de Palermo.
A ello se suma una sostenida actividad académica y de divulgación jurídica. Arrondo es autor de artículos especializados publicados en medios jurídicos como elDial.com y La Ley, además de desempeñarse como disertante y docente invitado en cursos organizados por colegios de abogados de la provincia y universidades.