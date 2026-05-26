“Adopción: mitos y realidades”: el juez Santiago Arrondo brindará una charla abierta en Coopelectric

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En el marco del Ciclo de Charlas 2026 de Coopelectric, este jueves 28 de mayo se realizará en Olavarría la charla “Adopción: mitos y realidades”, una propuesta abierta a la comunidad que tendrá como principal expositor al titular del Juzgado de Familia Nº 2, Santiago Arrondo.

La actividad se desarrollará desde las 18:45 horas en el Salón Auditórium de Coopelectric, ubicado en Belgrano 2850, con entrada libre y gratuita.

La convocatoria cobra relevancia en un contexto marcado por la caída en la cantidad de familias interesadas en adoptar. Según estadísticas de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la República Argentina (DNRUA), en los últimos años se registró una disminución superior al 60 % en las postulaciones.

En ese marco, la charla buscará abordar distintos aspectos vinculados al proceso de adopción, derribando prejuicios y aportando información sobre las instancias legales y sociales que atraviesan niños, niñas y adolescentes hasta llegar al estado de adoptabilidad.

Durante el encuentro, Arrondo planteará como eje el interrogante acerca de si la adopción constituye realmente un proceso burocrático. A partir de allí, desarrollará cuestiones relacionadas con los requisitos legales, el funcionamiento del sistema y también brindará detalles sobre la prueba piloto de Cuidadores Familiares que se lleva adelante en Olavarría.

Trayectoria y formación del magistrado

Santiago Guillermo Arrondo es abogado egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata y cuenta con una extensa trayectoria dentro del Poder Judicial bonaerense.

Tras ejercer de manera liberal entre 2003 y 2009, se desempeñó en distintos cargos judiciales en Olavarría, Bolívar y Azul, pasando por funciones administrativas, auxiliares letradas y secretarías judiciales en fueros de Familia, Paz y Civil y Comercial.

Desde el año 2020 ocupa el cargo de Juez de Familia en Olavarría.

Además de su recorrido profesional, posee formación académica especializada: es diplomado en Derecho Procesal por la Universidad Notarial Argentina y actualmente cursa una Maestría en Derechos Humanos con orientación en Derecho de Familia en la Universidad de Palermo.

A ello se suma una sostenida actividad académica y de divulgación jurídica. Arrondo es autor de artículos especializados publicados en medios jurídicos como elDial.com y La Ley, además de desempeñarse como disertante y docente invitado en cursos organizados por colegios de abogados de la provincia y universidades.