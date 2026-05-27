Maximiliano Wesner y Mercedes Landivar al frente de un nuevo operativo “Barrio por Barrio”

Un nuevo operativo del programa municipal “Barrio por Barrio” se llevó adelante este miércoles en el Parque Lineal de avenida Eva Perón y Necochea, con la presencia de distintas áreas del Municipio que acercaron trámites, servicios y asesoramiento a vecinos de Villa Aurora y Villa Mailén.

Desde las 9 de la mañana se dispusieron puestos de atención al público y, de manera paralela, se realizó el habitual recorrido puerta a puerta por Villa Aurora Sur, Centro y Norte, además de Villa Mailén. La propuesta busca relevar inquietudes y necesidades de vecinos y vecinas para derivarlas a las distintas dependencias municipales.

Durante la jornada, quienes se acercaron al punto de encuentro pudieron acceder a servicios vinculados a empleo, salud, desarrollo social, vivienda, discapacidad, protección ciudadana, deportes y cultura, entre otras áreas.

En materia de Desarrollo Económico, se brindó asesoramiento sobre el Portal Empleo, validación de identidad en Mi Argentina y se entregó material informativo del programa GIRO sobre separación de residuos y calendario de recolección.

Desde el área de Desarrollo Social se realizaron inscripciones a los programas Más Vida y PAAC para personas con celiaquía, mientras que el PID ofreció atención espontánea del Servicio Local e inscripciones a Centros de Día, Envión y Callejeadas.

Además, Casa de Tierras y Regularización Dominial llevó adelante asesoramiento sobre regularización dominial e inscripción al Registro de Demanda Habitacional.

En el área de Salud se concretaron vacunaciones para todas las edades, controles de tensión arterial y glucemia, entrega de turnos para CAPS y tareas de empadronamiento y reempadronamiento sanitario.

También hubo vacunación antirrábica para perros y gatos, asesoramiento sobre SUBE y boleto estudiantil, recepción de denuncias ciudadanas y orientación sobre programas municipales.

Por otra parte, desde el área de Discapacidad se ofreció información y acompañamiento para la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), Pase Libre Multimodal y acceso a prestaciones y derechos vigentes.

La jornada incluyó además tareas de mantenimiento y limpieza en espacios públicos, realizadas por cuadrillas municipales junto a personal de Coopelectric y Transportes Malvinas, con el objetivo de brindar una respuesta integral en los barrios alcanzados por el operativo.