El Cuerpo de Delegados de Coopelectric participó de una reunión informativa junto a autoridades de la Asamblea, integrantes del Consejo de Administración y gerencias de los distintos servicios que presta la Cooperativa.

El encuentro se realizó en el salón auditorio de la sede administrativa y fue encabezado por el presidente del Cuerpo de Delegados, Domingo Soraiz, junto a las secretarias Viviana Castro Villafañez y María Andrea Rivas. También estuvieron presentes el gerente de Coordinación Ejecutiva Jorge Vornetti, el subgerente de Obras Sanitarias Emanuel Laportilla y el asesor letrado Adolfo Rocha Alonso.

En el inicio de la actividad, Soraiz dio la bienvenida a los delegados e instó a realizar consultas, al destacar el vínculo cotidiano que mantienen con los vecinos de cada sector. “Son ustedes los que responden en el sector, los que están todos los días dialogando con los vecinos”, señaló.

Durante la reunión, Jorge Vornetti brindó un informe sobre la situación del Servicio Eléctrico, en el marco de la Ley Nº 11.769 que regula la actividad eléctrica en la provincia de Buenos Aires.

Además, se desarrolló un espacio de intercambio en el que los delegados plantearon inquietudes y recibieron información vinculada a los distintos servicios de la Cooperativa, con el objetivo de trasladarla posteriormente a los asociados que representan.

Desde la entidad también se remarcó la importancia del trabajo en equipo, el sentido de pertenencia y el compromiso colectivo dentro de la vida institucional de la Cooperativa.