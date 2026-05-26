Operativo Frío: continúa la colecta solidaria y hay más de 40 puntos para acercar donaciones

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Por En Linea Noticias 0

El Municipio de Olavarría recordó que hasta el próximo sábado 30 de mayo continuará la recepción de donaciones en el marco del Operativo Frío, el dispositivo solidario que busca asistir a personas en situación de vulnerabilidad frente a las bajas temperaturas.

La iniciativa es encabezada por el Municipio y cuenta con la colaboración de alrededor de 40 instituciones de distintos puntos del Partido de Olavarría.

En esta primera etapa, el objetivo está centrado exclusivamente en la recolección y acopio de ropa de abrigo, frazadas y calzado. Se solicita que cada elemento sea entregado limpio, seco y en condiciones de uso.

Posteriormente, se avanzará con la clasificación y organización de las prendas para concretar jornadas solidarias de entrega, cuyas fechas y sedes serán informadas próximamente.

Más de 40 espacios habilitados para recibir donaciones

Entre los puntos habilitados en Olavarría se encuentran clubes, escuelas, facultades, iglesias, sociedades de fomento y cuarteles de bomberos.

Clubes como Pueblo Nuevo, Ferro, Embajadores, Racing, El Fortín, El Provincial, Álvaro Barros y Mariano Moreno forman parte del operativo, al igual que instituciones educativas como la Facultad de Ciencias Sociales, Ingeniería y Ciencias de la Salud, además de distintos establecimientos escolares.

También participan entidades religiosas y los cuarteles de Bomberos de Olavarría, Loma Negra, Hinojo y Sierras Bayas.

La campaña solidaria además se extiende a localidades del Partido como Loma Negra, Sierras Bayas, Hinojo, Sierra Chica, Espigas y Santa Luisa, donde también funcionan puntos de recepción en clubes, escuelas y centros comunitarios.

Dónde acercar las donaciones
En Olavarría
  • Club Pueblo Nuevo
  • Club Álvaro Barros
  • Club Ferro
  • Sociedad de Fomento Mariano Moreno
  • Club Embajadores
  • Racing Club
  • Club El Provincial
  • Club El Fortín
  • Cuartel Central de Bomberos
  • Iglesia El Dios de lo Imposible
  • Iglesia de Jesucristo
  • Iglesia Aguas Profundas
  • Facultad de Ciencias Sociales
  • Facultad de Ingeniería
  • Facultad de Ciencias de la Salud
  • Escuela Nacional Pérez Esquivel
  • Colegio Rosario
  • Colegio Nuestra Señora de Fátima
  • CEF 44
  • Escuela Secundaria 10
  • Escuelas Primarias 4, 50, 51 y 76
  • Escuela Secundaria 1
En las localidades

También se reciben donaciones en instituciones de:

  • Loma Negra
  • Sierras Bayas
  • Hinojo
  • Sierra Chica
  • Espigas
  • Santa Luisa

Los horarios específicos de cada sede fueron difundidos por el Municipio y pueden consultarse en las redes oficiales y en cada institución participante.

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