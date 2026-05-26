Operativo Frío: continúa la colecta solidaria y hay más de 40 puntos para acercar donaciones
El Municipio de Olavarría recordó que hasta el próximo sábado 30 de mayo continuará la recepción de donaciones en el marco del Operativo Frío, el dispositivo solidario que busca asistir a personas en situación de vulnerabilidad frente a las bajas temperaturas.
La iniciativa es encabezada por el Municipio y cuenta con la colaboración de alrededor de 40 instituciones de distintos puntos del Partido de Olavarría.
En esta primera etapa, el objetivo está centrado exclusivamente en la recolección y acopio de ropa de abrigo, frazadas y calzado. Se solicita que cada elemento sea entregado limpio, seco y en condiciones de uso.
Posteriormente, se avanzará con la clasificación y organización de las prendas para concretar jornadas solidarias de entrega, cuyas fechas y sedes serán informadas próximamente.
Más de 40 espacios habilitados para recibir donaciones
Entre los puntos habilitados en Olavarría se encuentran clubes, escuelas, facultades, iglesias, sociedades de fomento y cuarteles de bomberos.
Clubes como Pueblo Nuevo, Ferro, Embajadores, Racing, El Fortín, El Provincial, Álvaro Barros y Mariano Moreno forman parte del operativo, al igual que instituciones educativas como la Facultad de Ciencias Sociales, Ingeniería y Ciencias de la Salud, además de distintos establecimientos escolares.
También participan entidades religiosas y los cuarteles de Bomberos de Olavarría, Loma Negra, Hinojo y Sierras Bayas.
La campaña solidaria además se extiende a localidades del Partido como Loma Negra, Sierras Bayas, Hinojo, Sierra Chica, Espigas y Santa Luisa, donde también funcionan puntos de recepción en clubes, escuelas y centros comunitarios.
Dónde acercar las donaciones
En Olavarría
- Club Pueblo Nuevo
- Club Álvaro Barros
- Club Ferro
- Sociedad de Fomento Mariano Moreno
- Club Embajadores
- Racing Club
- Club El Provincial
- Club El Fortín
- Cuartel Central de Bomberos
- Iglesia El Dios de lo Imposible
- Iglesia de Jesucristo
- Iglesia Aguas Profundas
- Facultad de Ciencias Sociales
- Facultad de Ingeniería
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Escuela Nacional Pérez Esquivel
- Colegio Rosario
- Colegio Nuestra Señora de Fátima
- CEF 44
- Escuela Secundaria 10
- Escuelas Primarias 4, 50, 51 y 76
- Escuela Secundaria 1
En las localidades
También se reciben donaciones en instituciones de:
- Loma Negra
- Sierras Bayas
- Hinojo
- Sierra Chica
- Espigas
- Santa Luisa
Los horarios específicos de cada sede fueron difundidos por el Municipio y pueden consultarse en las redes oficiales y en cada institución participante.