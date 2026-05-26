Operativo Frío: continúa la colecta solidaria y hay más de 40 puntos para acercar donaciones

El Municipio de Olavarría recordó que hasta el próximo sábado 30 de mayo continuará la recepción de donaciones en el marco del Operativo Frío, el dispositivo solidario que busca asistir a personas en situación de vulnerabilidad frente a las bajas temperaturas.

La iniciativa es encabezada por el Municipio y cuenta con la colaboración de alrededor de 40 instituciones de distintos puntos del Partido de Olavarría.

En esta primera etapa, el objetivo está centrado exclusivamente en la recolección y acopio de ropa de abrigo, frazadas y calzado. Se solicita que cada elemento sea entregado limpio, seco y en condiciones de uso.

Posteriormente, se avanzará con la clasificación y organización de las prendas para concretar jornadas solidarias de entrega, cuyas fechas y sedes serán informadas próximamente.

Más de 40 espacios habilitados para recibir donaciones

Entre los puntos habilitados en Olavarría se encuentran clubes, escuelas, facultades, iglesias, sociedades de fomento y cuarteles de bomberos.

Clubes como Pueblo Nuevo, Ferro, Embajadores, Racing, El Fortín, El Provincial, Álvaro Barros y Mariano Moreno forman parte del operativo, al igual que instituciones educativas como la Facultad de Ciencias Sociales, Ingeniería y Ciencias de la Salud, además de distintos establecimientos escolares.

También participan entidades religiosas y los cuarteles de Bomberos de Olavarría, Loma Negra, Hinojo y Sierras Bayas.

La campaña solidaria además se extiende a localidades del Partido como Loma Negra, Sierras Bayas, Hinojo, Sierra Chica, Espigas y Santa Luisa, donde también funcionan puntos de recepción en clubes, escuelas y centros comunitarios.

Dónde acercar las donaciones

En Olavarría

Club Pueblo Nuevo

Club Álvaro Barros

Club Ferro

Sociedad de Fomento Mariano Moreno

Club Embajadores

Racing Club

Club El Provincial

Club El Fortín

Cuartel Central de Bomberos

Iglesia El Dios de lo Imposible

Iglesia de Jesucristo

Iglesia Aguas Profundas

Facultad de Ciencias Sociales

Facultad de Ingeniería

Facultad de Ciencias de la Salud

Escuela Nacional Pérez Esquivel

Colegio Rosario

Colegio Nuestra Señora de Fátima

CEF 44

Escuela Secundaria 10

Escuelas Primarias 4, 50, 51 y 76

Escuela Secundaria 1

En las localidades

También se reciben donaciones en instituciones de:

Loma Negra

Sierras Bayas

Hinojo

Sierra Chica

Espigas

Santa Luisa

Los horarios específicos de cada sede fueron difundidos por el Municipio y pueden consultarse en las redes oficiales y en cada institución participante.