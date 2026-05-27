Reunión del Consejo Nacional de la Unión Cultural Argentino-Libanesa con participación olavarriense

Miembros de la Sociedad Libanesa de Olavarría y de la filial local de la Unión Cultural Argentino-Libanesa (UCAL) participaron el pasado fin de semana en una nueva reunión del Consejo Nacional de la entidad, desarrollada en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro congregó a presidentes de filiales, autoridades nacionales y representantes institucionales de diferentes puntos del país.

La actividad comenzó el viernes con una apertura institucional en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En ese espacio, la delegación fue recibida por el director general de Colectividades y Migrantes del Gobierno de la Ciudad, Gastón Juan, y por el director de Atención Ciudadana, Martín César, quienes asistieron junto al presidente de UCAL Nacional, Fernando Bugosen, y al secretario de la institución, Said Chaya.

El sábado por la mañana, los representantes mantuvieron una visita institucional en la Embajada del Líbano en Argentina, donde fueron recibidos por la embajadora Sonia Abou-Azar. Posteriormente, por la tarde, se realizaron jornadas de intercambio y planificación en las instalaciones del Club Libanés, concluyendo la jornada con un encuentro en la Asociación de Beneficencia Drusa.

El cierre de las actividades se concretó el domingo con la participación en las celebraciones por los 125 años de la Misión Libanesa Maronita en Argentina y los 25 años de la Catedral San Marón, que incluyó una ceremonia religiosa y un almuerzo de camaradería.

Desde la organización local señalaron que estos encuentros fortalecen el trabajo institucional, renuevan el compromiso con la cultura y permiten proyectar el trabajo conjunto entre las distintas filiales del país.