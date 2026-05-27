Citación y emplazamiento de herederos

POR DOS DIAS. El Juzgado Civil y Comercial N°1 sede Olavarría, Secretaria única Depto Judicial Azul,

cita y emplaza por DIEZ DIAS a los sucesores de CARMEN ASCENSIÓN PRESA MARTÍNEZ Y MARÍA DE LOS ANGELES PRESA MARTÍNEZ, y a quiénes se consideren con derechos para intervenir en el Incidente «GONZALEZ MARCELO JAVIER C/SUCESORES DE PRESA Y MARTINEZ ALDERICO CIPRIANO Y OTROS S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS» OL 6061/20254 en el marco del expediente principal «GONZALEZ MARCELO JAVIER C/ -PRESA Y MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO Υ OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA» OL 6188/2024; para que dentro del término de DIEZ días tome intervención en autos y haga valer los derechos bajo apercibimiento de nombrársele un DEFENSOR DE AUSENTES.»

El presente edicto deberá publicarse en En Linea Noticias de Olavarria.-