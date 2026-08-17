San Nicolás: encontraron a un hombre que estaba desaparecido enterrado en la casa de su pareja

Un hombre que estaba desaparecido desde la semana pasada en la localidad bonaerense de San Nicolás fue encontrado muerto, enterrado en el patio de la casa de su pareja.

La víctima fue identificada como José Andino, de 60 años, mientras que la mujer detenida y principal sospechosa del homicidio es Virginia Marlene Alviso, de 30.

El hecho fue descubierto este lunes por la madrugada y tras la inspección se confirmó que el cuerpo de Andino estaba enterrado en el patio de una casa ubicada en la calle Necochea al 800, en el barrio Irigoyen.

Fue el hijo de la víctima quien dio aviso a las autoridades, ya que no tenía contacto con su padre desde hacía varios días y estaba preocupado. Además, el muchacho sospechaba de la novia del hombre, ya que sabía que habían mantenido una fuerte discusión.

Tal como publicó el diario El Norte, los agentes realizaron un operativo en la casa de la sospechosa. En los primeros minutos del procedimiento, el personal especializado halló en el patio manchas de sangre y un sector con tierra removida, donde finalmente encontraron el cuerpo de Andino.

Con las pruebas y varios testimonios que aseguraron que existió una fuerte discusión entre la pareja el jueves 13 de agosto, se ordenó la inmediata detención de Alviso.

La autopsia realizada al cuerpo de Andino determinó que presentaba múltiples golpes, una hemorragia cerebral, una fractura de cráneo y un traumatismo severo de cráneo. Las lesiones detectadas serían compatibles con una masa ensangrentada que los investigadores encontraron dentro de la vivienda donde luego fue hallado el cuerpo enterrado en el patio.

Por el hecho permanece aprehendida su pareja en el marco de una causa por homicidio que investiga la UFI N°12, a cargo de la fiscal Belén Baños.