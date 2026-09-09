La problemática del suicidio determina el 49,7% de las muertes violentas en la provincia de Buenos Aires

Por Ana Roche – DIB

La problemática del suicidio se ha incrementado drásticamente en los últimos años en el país, en la región y a nivel mundial. En tanto situación de padecimiento psíquico multicausal de impacto subjetivo, supera ampliamente las cifras de otras muertes violentas, como los homicidios de toda índole y los decesos en eventos de tránsito.

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, todo el mes, busca generar conciencia, respuestas y sobre todo hacer que se hable del tema y no sea un tabú, ya que esta problemática de salud mental no es esporádica: puede atravesarla cualquier ser humano.

En este marco y con cifras concretas sistematizadas por distintos organismos estatales de la provincia de Buenos Aires gracias a un encuadre de trabajo integral, el Gobierno bonaerense presentó el Plan Provincial de Prevención y Cuidados ante la problemática del suicidio.

En una conferencia de prensa encabezada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, el Gobierno provincial no brindó solo información o argumentó una dinámica de trabajo: dio cuenta de la necesidad de dar respuestas desde el Estado en todos sus niveles a una cuestión de sufrimiento social que tiene múltiples causas, entre ellas, la falta de recursos materiales, la precarización laboral y la pérdida de empleo, y la desesperación ante la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas que requiere una vida digna, en un marco de derecho.

«Notamos que los padecimientos subjetivos se vienen complejizando desde la pandemia y no se pueden descontextualizar lo que pasa en el país», preció Kreplak, y subrayó que «desde 2023 los suicidios son la principal causa de muerte violenta y una de las primeras causas de muerte de la población».

El ministro consideró además que es importante tener en cuenta que se trata de «un problema económico, social, de la vida de todas y de todos» y destacó que ocurre con mayor impacto «en la franja etaria que va desde los 20 a los 39 años», etapa de inserción en la vida productiva y de construcción de autonomía de las personas.

Información articulada

Gracias a los datos sistematizados por el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de salud bonaerenses la gestión cuenta con información sobre suicidios «más fidedigna, ya que los datos entran por todas las bocas de toma de información sobre la temática con las que cuenta el Estado», destacó Kreplak.

Ante la realidad preocupante que ofrecen las cifras, la gestión de Axel Kicillof definió un plan integral de trabajo entre las áreas de Salud, Educación, Comunicación, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Justicia, Mujeres y Niñez. y desarrolló una estrategia de información y comunicación, la campaña «Estás, estoy», para que la ciudadanía tenga presente que puede obtener respuestas y acompañamiento por parte del Estado, antes de la situación, en la atención de los cuadros y a posteriori.

Datos preocupantes

En el país se producen 14 suicidios por día, de los cuales 5,4 se dan en la provincia de Buenos Aires;

El 80% delas víctimas de suicidio son varones, diferencial de género relacionado con mandatos sobre los roles masculinos de la sociedad patriarcal;

La problemática del suicidio afecta principalmente a la franja etarea entre los 20 y los 39 años;

Desde 2023 es la principal causa de muerte violenta;

En 2025 hubo en la provincia 10.468 muertes violentas: 5.209 suicidios (49,7%); 1.676 muertes por homicidios de toda índole; 3.583 muertes en eventos viales.

«La salud mental es una prioridad»

En el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Kicillof destacó: “La salud mental ha sido una preocupación que abordamos desde el inicio de la gestión, conscientes de que la pandemia no solo incrementó estos padecimientos, sino que además los hizo mucho más visibles”.

“Venimos trabajando con una mirada transversal entre distintas áreas del Gobierno y hoy profundizamos esa tarea con nuevas medidas para fortalecer la prevención y los cuidados”, planteó. Y añadió: “Ya inauguramos más de 200 centros comunitarios de salud mental y todos los hospitales cuentan con áreas específicas: para la provincia de Buenos Aires, la salud mental es una prioridad”.

Ejes del Plan Provincial de Prevención y cuidados ante la Problemática del suicidio

1. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CUIDADOS

El 0800 de Salud Mental (0800-222-5462) pasará a funcionar las 24 horas, todos los días, en la provincia de Buenos Aires.

(0800-222-5462) pasará a funcionar las 24 horas, todos los días, en la provincia de Buenos Aires. Incorporación de más de 100 profesionales (psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales) para reforzar guardias e internaciones.

(psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales) para reforzar guardias e internaciones. Presentación de una nueva guía clínica para prevención, abordaje y continuidad de cuidados ante ideación e intentos de suicidio y para posvención.

para prevención, abordaje y continuidad de cuidados ante ideación e intentos de suicidio y para posvención. Acompañamiento específico a los municipios con mayores tasas de suicidio, con estrategias territoriales y análisis epidemiológico.

con mayores tasas de suicidio, con estrategias territoriales y análisis epidemiológico. Próxima apertura de dos nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental en Merlo y La Matanza, además de la ampliación de salas de internación en hospitales generales.

Continuidad del programa “La salud mental es entre todas y todos” en escuelas secundarias , que desde 2022 alcanzó a más de 608 mil jóvenes.

, que desde 2022 alcanzó a más de 608 mil jóvenes. Fortalecimiento del Consejo Joven de Salud Mental, con participación de estudiantes y jóvenes en el diseño de políticas públicas y elaboración de materiales de prevención.

2. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Curso de prevención y abordaje del suicidio en adolescencias y juventudes para trabajadores de la Administración Pública provincial. Ya alcanzó a 3.532 personas y se proyecta llegar a 6.532 en diciembre.

3. ARTICULACIÓN INTERMINISTERIAL Y TERRITORIAL

Fortalecimiento de la Subcomisión Interministerial para la Prevención y Abordaje del Suicidio en Adolescencias y Juventudes, que articula Salud, Educación, Comunicación, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Justicia, Mujeres y Niñez.

Nuevas herramientas para municipios y equipos territoriales: lineamientos para planes locales de prevención, guía para mesas intersectoriales – ya existen en 80 municipios -, materiales sobre varones y suicidio, posvención y una guía específica para el abordaje responsable del suicidio en medios de comunicación.

4. SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN

Lanzamiento de la campaña provincial de prevención «Estás, estoy», con spots, contenidos para redes y materiales para escuelas, clubes y espacios culturales. Se trabajará articuladamente con los 135 municipios y organizaciones de la comunidad para que se sumen a la difusión. La información podrá encontrarse en la web www.estasestoy.gba.gob.ar.

De la presentación participaron también el ministro de Seguridad, Javier Alonso; y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi.