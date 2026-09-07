Crece la presión de estatales para que Kicillof convoque a paritarias

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) se sumó este lunes al reclamo que ya hizo un sector de los trabajadores estatales para que el Gobierno de Axel Kicillof convoque a paritarias salariales. Lo hizo por escrito ante el Ministerio de Trabajo bonaerense y con el objetivo de discutir un nuevo aumento para octubre.

La organización que dirige el sindicalista Hugo Russo recordó que la reanudación de las negociaciones había quedado acordada durante la última reunión paritaria de julio, por lo que ahora busca que el Ejecutivo convoque nuevamente a las partes para revisar la evolución de los salarios.

Según anticiparon desde la AJB, uno de los principales planteos en esta nueva instancia será alcanzar una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los judiciales bonaerenses, frente a la persistencia de la inflación y al aumento sostenido del costo de vida que deterioraron los ingresos del sector.

Cabe recordar que el último acuerdo fue hace dos meses, cuando la Provincia otorgó una suba acumulada del 7%, con un 5% para julio y otro 2% para agosto. Aquel entendimiento también contempló una revisión para este mes, por lo que los distintos sindicatos comenzaron a reclamar la reapertura de la discusión salarial.

La semana pasada, Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los sectores de mayor peso, hizo una presentación ante Trabajo para que se llame a los gremios a negociar de manera urgente. Más allá del reclamo a Kicillof, ATE cuestionó particularmente el esquema fiscal impulsado por el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que el recorte de transferencias hacia las provincias impacta sobre las finanzas bonaerenses y, en consecuencia, sobre las condiciones de vida de los empleados públicos.

A ese escenario, agregó los incrementos registrados en tarifas y servicios esenciales, entre ellos transporte, electricidad, gas y agua. Para este gremio (el otro fuerte es UPCN), esos aumentos profundizaron el deterioro del poder adquisitivo y volvieron necesaria una nueva discusión salarial.