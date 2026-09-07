Jóvenes de la Lista amarilla conducción realizaron una colecta solidaria por el día del niño

Jóvenes de la Lista Amarilla Conducción realizaron una iniciativa solidaria en el marco de las celebraciones por el Día del Niño, mediante la cual armaron y distribuyeron más de 400 bolsitas de golosinas en distintas instituciones de la ciudad.

La entrega de las donaciones, reunidas a través de aportes voluntarios, se llevó a cabo en el CEF N° 44 del barrio Ceco, en la Sociedad de Fomento Hipólito Yrigoyen —donde fueron recibidos por su presidente, Oscar Atencio—, en el merendero del barrio Trabajadores y en la Capilla Inmaculada Concepción.

Desde la agrupación agradecieron el aporte de la comunidad y destacaron la importancia de los valores de la solidaridad y el cooperativismo para mantener el trabajo articulado con los barrios.