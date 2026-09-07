Jóvenes de la Lista amarilla conducción realizaron una colecta solidaria por el día del niño

Sociedad
Por En Linea Noticias 0

Jóvenes de la Lista Amarilla Conducción realizaron una iniciativa solidaria en el marco de las celebraciones por el Día del Niño, mediante la cual armaron y distribuyeron más de 400 bolsitas de golosinas en distintas instituciones de la ciudad.

La entrega de las donaciones, reunidas a través de aportes voluntarios, se llevó a cabo en el CEF N° 44 del barrio Ceco, en la Sociedad de Fomento Hipólito Yrigoyen —donde fueron recibidos por su presidente, Oscar Atencio—, en el merendero del barrio Trabajadores y en la Capilla Inmaculada Concepción.

Desde la agrupación agradecieron el aporte de la comunidad y destacaron la importancia de los valores de la solidaridad y el cooperativismo para mantener el trabajo articulado con los barrios.

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