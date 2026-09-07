Cortes programados de energía afectarán el servicio eléctrico y de agua en sectores de la ciudad

La cooperativa Coopelectric informó que este martes 8 de septiembre se llevará a cabo un corte de energía eléctrica programado para realizar tareas de mantenimiento en la red.

La interrupción del suministro se extenderá en el horario de 8:00 a 12:00 y abarcará el cuadrante comprendido por las calles Junín, San Martín, Ayacucho y Cnel. Suárez.

Por otra parte, desde la entidad indicaron que el viernes 4 de septiembre se realizaron trabajos de mantenimiento en el Servicio Eléctrico entre las 8:00 y las 12:00, maniobra que afectó temporalmente el funcionamiento del Pozo de Extracción de Agua Nº 14 del Servicio Sanitario.

Dicha interrupción pudo ocasionar baja presión en el suministro de agua corriente en los barrios Luz y Fuerza, Facundo Quiroga I y Facundo Quiroga II. Finalizadas las labores, los niveles de presión comenzaron a normalizarse de forma paulatina.

Desde Coopelectric recordaron que este tipo de tareas se suspenden en caso de condiciones climáticas adversas y se reprograman. Asimismo, se solicita a los vecinos hacer un uso racional del agua y administrar el consumo mediante las reservas de los tanques domiciliarios.