Principios y Valores realizará una jornada gratuita de estampado del emblema de Malvinas

Este viernes 4 de septiembre, de 17 a 20 horas, el espacio Principios y Valores Olavarría llevará a cabo una jornada abierta y gratuita de estampado del emblema de las Islas Malvinas en la sede ubicada en 25 de Mayo 2627.

La propuesta invita a los vecinos a acercarse con un guardapolvo, remera, buzo u otra prenda de tela, preferentemente clara o blanca, para concretar el estampado del emblema que incluye la inscripción “Son Argentinas”.

La actividad se enmarca en la iniciativa conocida como Ley Thiago, la cual promueve la incorporación optativa de la figura de las islas en guardapolvos y uniformes escolares. En la Provincia de Buenos Aires, el proyecto fue reimpulsado y presentado en el Senado bonaerense por la senadora Evelyn Díaz, con el objetivo de fomentar su uso optativo en alumnos, docentes y auxiliares de instituciones públicas y privadas.

Durante el encuentro también se iniciará una campaña de recolección de firmas para sumar adhesiones ciudadanas que acompañen el tratamiento legislativo del proyecto.

Alan Aguirre, referente local del espacio, señaló que la causa Malvinas se construye cotidianamente a través de símbolos y gestos, y que esta jornada busca aportar a la conciencia sobre la soberanía y los recursos estratégicos del país.

La cita será de libre acceso en el horario y la dirección señalados, donde además se recepcionarán las firmas de apoyo.