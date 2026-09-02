Gesto para los municipales: la Provincia pondrá en marcha el Consejo de Empleo

En medio de un plan de lucha que inició la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) que incluyó cortes en las rutas 6 y 205, a la altura de Cañuelas, el Ministerio de Trabajo dio un paso clave para avanzar con un reclamo que lleva muchos años: convocar al Consejo de Empleo Municipal.

A una década de su formación, la cartera laboral ahora estableció las pautas para convocar y poner en funcionamiento el Consejo, un ámbito previsto por la Ley 14.656 para abordar las condiciones laborales del sector.

Según informó la Provincia, se realizaron consultas ante la Asesoría General de Gobierno para determinar los criterios que deben regir la convocatoria y el funcionamiento del Consejo. El organismo emitió un dictamen el 7 de junio de este año que habilitó al Ministerio a adoptar las medidas organizativas necesarias para garantizar la representación establecida por la legislación.

A partir de ese aval, Trabajo dictó el 10 de agosto la resolución mediante la cual estableció las pautas para la convocatoria, integración y funcionamiento del Consejo de Empleo Municipal. Ahora, según informó la cartera, se convocará a una primera reunión organizativa.

Este paso es un gesto a los trabajadores municipales que, desde hace tiempo, vienen denunciando un fuerte deterioro municipal, a lo que se sumó que muchos tienen problemas de endeudamiento. Esto se da, además, en medio de las cuentas en rojo que tienen muchas comunas que imposibilitan otorgar aumentos salariales.

Desde Fesimubo denuncian que hay sueldos municipales que parten desde los $150.000 por mes. A eso se suma la precarización dentro de los municipios, principalmente mediante contrataciones bajo monotributo y becas.

La Federación plantea que el problema excede las negociaciones salariales de cada municipio y reclama una discusión a nivel provincial que permita abordar las condiciones laborales del sector. (DIB)