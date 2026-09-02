Abren la inscripción al examen de idoneidad para el Departamento Judicial de Azul

Desde el próximo 7 de septiembre a las 8:00 y hasta el 11 de septiembre a las 20:00 estará abierta la inscripción para el Examen de Idoneidad del Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, correspondiente al Departamento Judicial de Azul, que abarca a la ciudad de Olavarría, junto con las sedes de Avellaneda-Lanús, Bahía Blanca, Dolores, Junín y La Matanza.

La evaluación se realizará el día 25 de septiembre. Para el Departamento Judicial de Azul, el examen se llevará a cabo en el horario de 09:00 a 10:00.

El proceso de inscripción consta de cuatro pasos obligatorios:

Registro en la plataforma oficial (examendeidoneidad.scba.gov.ar). Matriculación en el aula virtual correspondiente al departamento judicial del domicilio del aspirante. Se debe verificar que el número de DNI registrado sea correcto, ya que en caso de error no se podrá adjudicar el resultado del examen. Para correcciones, se debe contactar a [email protected] antes de la evaluación. Aceptación de los requisitos para rendir dentro del aula virtual en el ítem «Declaración jurada-Cumplimiento de requisitos de inscripción», seleccionando «Acepto condiciones» y enviando las respuestas. Compleción del formulario en la sección «Completar los datos personales» y envío de respuestas.

Las personas eximidas de rendir la evaluación y con domicilio legal en estos departamentos judiciales deberán ingresar a la plataforma durante el período de inscripción y matricularse en el aula virtual según su condición para completar una declaración jurada.

Por su parte, quienes hayan aprobado el examen en instancias previas deberán verificar la vigencia del resultado, dado que solo pueden volver a rendir una vez caducado:

Los exámenes de los años 2016, 2020 y 2021 caducarán el 31 de diciembre de 2026.

Los exámenes rendidos en 2024 caducarán el 31 de julio de 2028.

Los exámenes de 2010 y 2013 caducaron en 2016.

Para consultas adicionales, la Suprema Corte habilitó la casilla de correo electrónico [email protected].