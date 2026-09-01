Buscan en Azul a una mujer de 30 años que está desaparecida desde el lunes

La Policía solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Valeria Micaela Tiseira, de 30 años, quien se encuentra desaparecida desde la tarde del lunes.

Según la denuncia radicada por su madre, Valeria se ausentó el 31 de agosto, alrededor de las 17, de su domicilio ubicado en Rivadavia al 300, en Azul, y desde entonces no regresó ni se tienen noticias sobre su ubicación.

La mujer es de tez morena, cabello negro con flequillo y contextura robusta. Mide aproximadamente 1,65 metros y posee un piercing en la nariz.

Al momento de ausentarse vestía campera deportiva negra, calza marrón y una campera acolchada tipo canelón.

La causa fue caratulada como “Averiguación de Paradero”. Quienes puedan aportar información que permita establecer su ubicación deben comunicarse al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.