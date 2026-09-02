Conflicto entre municipios: Tandil asegura que Azul aún no envió documentación de la familia trasladada de manera compulsiva

Fuente: ABCHOY

La secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat de Tandil, Juliana Teerink, aseguró que el Municipio todavía no recibió la documentación solicitada sobre las intervenciones que se habían realizado previamente con la familia en Azul. Sus declaraciones fueron difundidas por ABCHoy, en una entrevista en la que la funcionaria volvió a referirse al conflicto entre ambas comunas.

“Seguimos aún sin un contacto telefónico. Estando a menos de una hora de distancia en ruta, también la presencia del Municipio de Azul en Tandil hubiera sido más que bienvenida”, cuestionó Teerink.

Según explicó, los primeros contactos posteriores al traslado fueron impulsados desde Tandil, particularmente por la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri.

“A partir de ahí no hubo un ida y vuelta de parte de ellos, inclusive como para ver qué había pasado o cuál era la versión que nosotros habíamos recepcionado de estas personas. Hubo un desinterés importante”, sostuvo.

Tandil sigue esperando los antecedentes

El reclamo por la documentación volvió a quedar en el centro de la discusión a partir de la respuesta formal elaborada por la Secretaría Legal y Técnica de Tandil a la contestación enviada por el intendente de Azul, Nelson Sombra.

Desde Azul rechazaron las acusaciones de abandono formuladas por Tandil y sostuvieron que el traslado se realizó a pedido de integrantes adultos de la familia, quienes habrían manifestado contar con posibilidades de alojamiento y trabajo en Tandil.

Además, la Municipalidad de Azul rechazó hacerse cargo de los gastos que comenzó a afrontar Tandil y propuso la conformación de una mesa de trabajo entre las áreas sociales de ambos municipios.

Tandil aceptó esa propuesta, aunque mantuvo el reclamo por los antecedentes de la familia y ratificó su pretensión de que Azul responda por los gastos extraordinarios derivados de la asistencia.

“Lo único propositivo de esa respuesta fue la mesa de trabajo, que entendemos debería haber existido antes. Nosotros la aceptamos y estamos esperando su conformación”, señaló Teerink.

La intención es que participen las áreas de Desarrollo Humano y Hábitat de Tandil y Desarrollo de la Comunidad de Azul, para revisar las intervenciones y antecedentes existentes respecto del grupo familiar.

Para Tandil, contar con esa información resulta central.

“Es lo que pedimos en la primera nota: que nos remitan información desde la formalidad. Hay un sistema que todos los municipios usamos para la circulación de información oficial. No hemos recibido absolutamente nada”, enfatizó la funcionaria.

La familia comenzó a reorganizarse en Tandil

Mientras continúa el conflicto institucional, la situación cotidiana de la familia presenta algunos avances. Actualmente el grupo está integrado por 13 personas, luego de la incorporación posterior de otros integrantes.

Los menores fueron incorporados al sistema educativo local y se realizaron los controles sanitarios correspondientes. Además, algunos de los adultos comenzaron a trabajar.

“El papá consiguió trabajo rápidamente en el rubro de la construcción y una de las chicas está trabajando cuidando niños. Ellos empezaron a movilizarse también en términos de trabajo”, explicó Teerink.

Desde el Municipio de Tandil continúan garantizando el alojamiento y otras necesidades básicas, aunque la funcionaria remarcó que se trata de una asistencia transitoria.

“Nosotros tenemos tiempos de asistencia. El alojamiento lo podemos cubrir por determinado período, de acuerdo con la situación particular de cada caso”, explicó.

En ese marco, Teerink tenía previsto mantener una nueva entrevista con la madre de la familia para evaluar la situación habitacional y definir cómo continuará el acompañamiento.

Según relató, desde el primer encuentro los adultos habían manifestado su intención de conseguir trabajo y poder sostener por sus propios medios el alquiler de una vivienda en Tandil.

“Ellos estaban seguros de que iban a conseguir trabajo porque el señor tiene buenas referencias laborales, y de hecho lo consiguió rápidamente. Tenían la intención de sostener ellos mismos el alquiler que consiguieran para vivir en la ciudad”, relató.

“Hoy retomamos desde ese punto para ver cómo viene esa gestión, porque los tiempos de asistencia del Municipio también tienen una finitud y estamos llegando a ese límite”, agregó.

El documento que Azul asegura que firmó un integrante de la familia

Otro de los puntos que Tandil cuestiona es el documento que, según la versión del Municipio de Azul, habría firmado uno de los adultos para solicitar formalmente el traslado.

Teerink afirmó que Tandil todavía no tuvo acceso a ese documento.

“El señor plantea que no sabe qué es lo que firmó. Nosotros no tuvimos acceso ni siquiera a ese papel, ni a un informe escrito avalado por algún profesional. Por eso hay puntos todavía muy débiles en esta situación”, señaló.

En ese sentido, la funcionaria contrapuso esa falta de documentación con lo que el Municipio tandilense pudo observar desde la llegada de la familia.

“La familia acá rápidamente activó: escolarizó a los chicos, hizo los controles sanitarios, están buscando un lugar donde vivir y consiguieron trabajo. Nosotros nos tenemos que basar en lo que estamos evaluando y observando en Tandil”, afirmó.

El reclamo económico también forma parte de la disputa

Teerink cuestionó además la postura adoptada por Azul frente al reclamo económico formulado por Tandil.

Según explicó, desde la comuna vecina se argumentó que, si Tandil decidió asistir económicamente al grupo familiar, esa decisión no genera una obligación para Azul.

Para la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat de Tandil, se trata de una posición cuestionable.

“Estamos hablando de personas y del derecho de garantizar la cobertura de las necesidades básicas. No importa de dónde provengan. Hay que garantizarlas porque somos el Estado, no somos un privado, y tenemos que cumplir con lo que la Constitución manda”, afirmó.

Una polémica que comenzó el 13 de agosto

El conflicto se inició el 13 de agosto, cuando el grupo familiar llegó desde Azul a la Estación de Trenes de Tandil en un vehículo oficial de la Municipalidad de Azul, sin que las autoridades tandilenses hubieran recibido previamente una comunicación formal sobre el traslado.

Desde entonces, Tandil sostiene que existió una falta de articulación institucional y reclama conocer cuáles eran los antecedentes sociales, habitacionales, sanitarios y familiares de las personas trasladadas.

Azul, por su parte, rechaza que se haya tratado de una situación de expulsión o abandono y sostiene que existió voluntad de traslado por parte de integrantes adultos de la familia. También propuso como mecanismo para encauzar el conflicto la conformación de una mesa de trabajo.

Por ahora, esa mesa continúa sin constituirse.

“Yo pensé que el Municipio de Azul rápidamente se iba a poner en contacto. Yo me hubiera ido a Azul en caso de haber sucedido algo similar, para ver qué estaba pasando y qué versión tenía el municipio receptor”, expresó Teerink.

Mientras continúa el intercambio entre ambas administraciones, Tandil mantiene la asistencia a las 13 personas y trabaja en una nueva etapa: acompañar a la familia en la búsqueda de una solución habitacional propia y en la consolidación de los ingresos laborales que les permitan alcanzar autonomía.

Sin embargo, para el gobierno tandilense todavía queda pendiente una cuestión central: conocer qué antecedentes tenía la familia en Azul, qué intervenciones se habían realizado y bajo qué condiciones se decidió concretar el traslado a Tandil.