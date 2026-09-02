Denuncian actos de vandalismo en la sociedad de fomento Hipólito Yrigoyen y convocan a una reunión barrial

Integrantes de la Sociedad de Fomento Hipólito Yrigoyen denunciaron públicamente una serie de hechos vandálicos cometidos contra las instalaciones de la entidad y del Centro Complementario del sector.

Según explicaron desde la comisión directiva a través de un comunicado, los destrozos afectaron diversos elementos de la sede. Entre los daños reportados se registran la rotura de plantas y arreglos del predio, la remoción de neumáticos que funcionaban como contención o juegos, la bajada de tirantes del techo, daños en aberturas e infraestructura general, y la rotura de la membrana asfáltica del techo del inmueble.

Desde la institución manifestaron su malestar ante los reiterados episodios de inseguridad y roturas que se vienen registrando en el predio, señalando la molestia que genera la destrucción del trabajo comunitario destinado a las actividades de los chicos del barrio.

Convocatoria barrial

Ante esta situación, la comisión directiva de la Sociedad de Fomento Hipólito Yrigoyen convocó a los vecinos a un encuentro para abordar la problemática de la inseguridad en la zona.

La reunión se llevará a cabo este viernes 4 de septiembre a las 19:00 en la sede ubicada en Estrada 4141. La convocatoria está dirigida a todos los vecinos del barrio y a los medios de comunicación interesados en asistir.