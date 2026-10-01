Abuso sexual: irá a juicio un olavarriense acusado por hechos ocurridos hace cinco años

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó la decisión del Juzgado de Garantías Nº2 de Olavarría de elevar a juicio una causa en la que se encuentra imputado un olavarriense, acusado de abuso sexual con acceso carnal por hechos ocurridos entre marzo y mayo de 2021 en la ciudad.

La resolución fue dictada por los jueces Gustavo Echevarría, Carlos Pagliere y Damián Cini, quienes rechazaron el recurso presentado por los defensores particulares contra la decisión adoptada el 17 de julio por la jueza de Garantías Fabiana San Román.

La defensa había cuestionado el cierre de la investigación y planteado que quedaban medidas de prueba pendientes de producción. Entre ellas, había solicitado una pericia psicológica sobre material incorporado a la causa y había reclamado la incorporación del testimonio de una profesional que intervino durante la investigación.

También había cuestionado la valoración realizada sobre distintos elementos de prueba y sostenido que la resolución de primera instancia no había respondido de manera suficiente a sus planteos.

La Cámara consideró que esas objeciones no alcanzaban para dejar sin efecto la elevación a juicio. En particular, sostuvo que la defensa no había demostrado un perjuicio concreto derivado de la falta de producción de las medidas reclamadas durante la etapa de investigación.

El juez Echevarría, cuyo voto fue acompañado por Pagliere y Cini, explicó que la etapa intermedia del proceso penal no requiere un análisis de la prueba con la profundidad propia del juicio oral. En esta instancia, señaló, alcanza con que exista una probabilidad razonadamente fundada sobre la existencia del hecho y la participación del imputado.

En ese marco, la Cámara consideró que los elementos reunidos durante la investigación permiten sostener, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa, la existencia del hecho investigado y la participación del olavarriense imputado.

Los jueces señalaron además que los cuestionamientos sobre la interpretación y valoración de la prueba podrán ser profundizados durante el debate oral, donde se producirá y analizará la evidencia con las garantías propias de esa instancia.

De esta manera, la Cámara rechazó el recurso de apelación y confirmó la elevación a juicio dispuesta por el Juzgado de Garantías Nº2 de Olavarría.

La causa continuará ahora su trámite hacia la etapa de juicio oral, por hechos ocurridos en Olavarría entre marzo y mayo de 2021, calificados como abuso sexual con acceso carnal.