Alta adhesión en Olavarría al paro docente contra la violencia escolar

La medida de fuerza por 24 horas dispuesta por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) tuvo un alto acatamiento en los establecimientos educativos del partido de Olavarría, con un nivel de adhesión en el turno mañana de entre el 85% y el 90%, según relevamientos de la Jefatura Distrital de Inspección.

La protesta afectó a todos los niveles dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Si bien el sector mantiene reclamos por la reapertura de paritarias salariales, la medida de fuerza de este jueves se convocó de manera centralizada ante el incremento de episodios de violencia contra personal docente e directivo en diversas escuelas de la provincia.

Entre los casos recientes que motivaron el paro se encuentra la agresión a una docente del Jardín N° 916 de Trenque Lauquen por parte del padre de un alumno, hecho que le provocó la fractura de un brazo. Asimismo, se registraron incidentes con agresiones físicas y amenazas en establecimientos de San Miguel, Hurlingham, Claraz (partido de Necochea), Ensenada, Almirante Brown, Florencio Varela y La Plata.

Desde los gremios que conforman el FUDB (FEB, Suteba, Udocba y Amet) señalaron que la medida busca visibilizar la situación de vulnerabilidad en los establecimientos y exigir a las autoridades provinciales la implementación de medidas concretas de resguardo y seguridad para las comunidades educativas.