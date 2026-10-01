Celebraron el 30° aniversario del CAPS N° 19 “Armando E. Heim” en Colonia Hinojo

Imagenes Mauricio latorre

La comunidad de Colonia Hinojo celebró este miércoles 30 de septiembre el 30° aniversario del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N° 19 “Armando E. Heim” con un acto que reunió a autoridades, personal de salud y vecinos de la localidad.

La jornada contó con la presencia de la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud, Victoria Nogal; la coordinadora de Enfermería, Julieta Escudero; la delegada municipal, Cecilia Roth; familiares de Armando E. Heim y representantes de instituciones locales.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a los trabajadores del equipo sanitario por su labor en la institución. Tras las distinciones, se realizó la plantación de un árbol y el corte de torta, finalizando con la actuación musical de «Palito» Gallastegui junto a artistas locales.

El CAPS N° 19 representa el primer nivel de atención médica para los vecinos de Colonia Hinojo y sectores aledaños, abarcando la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento de afecciones de baja complejidad en la localidad.

https://www.youtube.com/watch?v=zTzrjJRhi1Q