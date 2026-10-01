Se prorroga hasta el 31 de octubre el plan de facilidades de pago

El Municipio de Olavarría informó que se prorrogó hasta el 31 de octubre de 2026 el Plan de Facilidades de Pago para deudas de tasas y tributos municipales. La medida fue dispuesta mediante un decreto firmado por el intendente Maximiliano Wesner y mantiene las condiciones del régimen vigente desde el pasado 3 de agosto.

La prorroga alcanza a las obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026. Según explicaron desde la Secretaría de Economía y Hacienda, la extensión del plazo busca permitir que los contribuyentes que no pudieron adherirse previamente puedan regularizar su situación.

El régimen contempla los siguientes descuentos sobre los intereses según la modalidad elegida:

Pago único: quita del 100% de los intereses para deudas acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2025, y del 70% para las correspondientes al año 2026.

quita del 100% de los intereses para deudas acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2025, y del 70% para las correspondientes al año 2026. 2 cuotas: quita del 60%.

quita del 60%. De 3 a 8 cuotas: quita del 50%.

quita del 50%. De 9 a 12 cuotas: quita del 40%.

quita del 40%. De 13 a 24 cuotas: quita del 30%.

Los trámites de adhesión pueden realizarse de manera digital a través de la plataforma MiOlava o de forma presencial en la Dirección de Fiscalización Tributaria, ubicada en el Palacio San Martín.